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被禁止看電視！逆孫失控砍阿嬤 這原因法院輕判3年8月
高雄六龜區去年4月差點發生一起人倫悲劇，44歲陳姓男子在家看電視，因不滿86歲阿嬤要回房休息，竟持刀片朝阿嬤揮舞，造成阿嬤頸部三處長達17公分不等開放性傷口，所幸，印尼籍看護緊急向隔壁新威派出所員警呼救，阿嬤才倖免於難，橋頭地院判陳男3年8月，刑期執行完畢或特赦後，監護5年。
起訴書指出，陳男為陳宋阿嬤之孫，案發當下，陳男一時情緒失控，持長約6公分、寬約1.3公分的金屬製裁縫刀片，割劃阿嬤頸部、右手大拇指，幸好，未劃傷頸動脈造成大量失血，但阿嬤看護當場嚇傻，在大聲呼救下，驚動住處旁派出所員警，前來喝止陳男。
當晚，阿嬤被送往旗山醫院搶救，經醫護初步檢查，主要傷口為頸部3處開放性裂傷（分別為17公分、7公分、5公分）合併右側頸靜脈損傷、右手大拇指撕裂傷（3公分）傷害，差點危及性命。
法院審酌，陳男過去多有前科，素行非佳，及被告罹患雙相情緒及其相關障礙症之精神病症狀，未能適時接受醫療體系協助，才會在精神狀態處於不穩定狀況，造成殺人未遂犯行。
法院指出，陳男適用刑法第25條第2項、第19條第2項規定減輕其刑。
陳男所為罔顧倫常，但法院考量陳於凱旋醫院治療安置期間，病狀已有改善；且阿嬤表示原諒，請求法院從輕量刑，視陳智識程度、經濟及家庭生活狀況，法院依陳男觸犯殺害直系血親尊親屬未遂罪，處3年8月徒刑，並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護5年。
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