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友人被人持刀砍傷 他糾眾闖派出所在警員面前尋仇觸法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子不滿汪姓友人遭邱姓男子持刀砍傷，涉嫌號召賴姓、周姓男子到派出所找邱尋仇。林進入派出所後朝邱噴辣椒水，警員制止時，賴男抱住警員、周男在旁造勢，3人隨後全被制伏送辦。基隆地檢署偵查後，依妨害公務罪嫌起訴3人。

檢方起訴指出，林男的友人汪姓男子去年10月19日凌晨被邱姓男子持刀砍傷，林男先到醫院探視汪男，得知邱男被警方帶回基隆警一分局南榮路派出所詢問，在醫院號召探視汪男的賴男、周男到派出所尋仇。

林男提供高爾夫球桿、金屬鐵棒供賴、周使用，林則帶著辣椒水，分騎2輛機車到南榮路派出所後，把高爾夫球桿、金屬鐵棒放在牆邊。林先走進派出所，拿著辣椒水噴向邱男，陳姓警員制止時，賴男抱住陳員，周則在一旁助勢。警方隨後制伏3人，詢問後送辦。

檢察官偵查後，認定林男等3人闖入派出所對警員施暴，林男涉犯刑法首謀在公眾得出入場所聚集3人以上，對公務員依法執行職務時施強暴脅迫罪，賴男涉犯在公眾得出入場所聚集3人以上，對公務員依法執行職務時施強暴脅迫罪，賴男涉犯在公眾得出入場所聚集3人以上，對公務員依法執行職務時施強暴脅迫而在場助勢罪，起訴3人。

林姓男子不滿汪姓友人遭邱姓男子持刀砍傷，涉嫌號召賴姓、周姓男子到派出所找邱尋仇觸法。基隆地檢署偵查後，依妨害公務罪嫌起訴3人。記者邱瑞杰／攝影
林姓男子不滿汪姓友人遭邱姓男子持刀砍傷，涉嫌號召賴姓、周姓男子到派出所找邱尋仇觸法。基隆地檢署偵查後，依妨害公務罪嫌起訴3人。記者邱瑞杰／攝影

公務員 基隆 辣椒水

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