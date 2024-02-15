西門町發生槍擊案 北檢今聲押2嫌

台北市西門町捷運站一號出口旁騎樓，14日凌晨3時許發生槍擊案，23歲的林姓男子等一夥人在西門町幫朋友慶生，因敬酒問題同年的與翁姓男子起口角，雙方駁火至少8槍。警方昨逮獲翁男、林男及協助棄置手槍的謝男，今晨逮捕涉案的洪男及陳男。全案移送北檢複訊，檢方訊後向法院羈押禁見林男與洪男，命謝男7萬交保。

檢警調查，大年初五情人節凌晨，翁男與楊姓女友參加1名林姓女子的生日派對，但翁男不滿女友找他參加這種誰也不認識的聚會，當場就與女友口角，在場的林男見狀，認為兩人在別人的生日聚會吵架不妥，跳出來要替雙方當和事佬，結果翁男認為林男多管閒事，兩人當場吵起來。

隨後，翁男與女友先離去，但翁男又找來連男、黃男、洪男、陳男等人，要向林尋仇，林男在騎樓見對方人多勢眾，雙方先是怒罵，隨後林男下手為強，先開槍造成連男右胸、黃男及翁男手臂槍傷，洪男、陳男持槍反擊，造成林男腿部中彈，雙方各自就醫，警方昨天凌晨逮捕翁男、林男及謝男、查扣改造手槍一把。

警方今晨接獲線報，有開槍的洪男、陳男在台北榮總附近出沒，出動霹靂小組及大批警力至榮總附近逮捕5人，起獲涉案槍枝3把，子彈5顆，其中1把瓦斯槍，全案依槍砲、妨害秩序、殺人未遂等罪嫌偵辦。

由於此槍擊事件讓北市治安亮紅燈，萬華分局報請北檢重大刑案專組指揮偵辦，專案小組今舉辦專案會議，釐清事件經過。

今天下午謝男、林男及洪男等3人，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送北檢複訊，檢方訊後向法院聲押禁見林男及洪男，另諭知謝男7萬元交保。

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