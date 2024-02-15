快訊

大陸快艇拒檢翻覆釀2死 專家：慎防中共據此支援海峽法律戰

高普考才上榜！公務員過年團聚想逃 親戚年收聽一輪嘆「抬不起頭」

晚安小雞下跪求情…柬埔寨怒「不能只是訓斥」 堅持法辦刑滿再驅逐出境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西門町發生槍擊案 北檢今聲押2嫌

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台北市西門町捷運站一號出口旁騎樓，14日凌晨3時許發生槍擊案，23歲的林姓男子等一夥人在西門町幫朋友慶生，因敬酒問題同年的與翁姓男子起口角，雙方駁火至少8槍。警方昨逮獲翁男、林男及協助棄置手槍的謝男，今晨逮捕涉案的洪男及陳男。全案移送北檢複訊，檢方訊後向法院羈押禁見林男與洪男，命謝男7萬交保。

檢警調查，大年初五情人節凌晨，翁男與楊姓女友參加1名林姓女子的生日派對，但翁男不滿女友找他參加這種誰也不認識的聚會，當場就與女友口角，在場的林男見狀，認為兩人在別人的生日聚會吵架不妥，跳出來要替雙方當和事佬，結果翁男認為林男多管閒事，兩人當場吵起來。

隨後，翁男與女友先離去，但翁男又找來連男、黃男、洪男、陳男等人，要向林尋仇，林男在騎樓見對方人多勢眾，雙方先是怒罵，隨後林男下手為強，先開槍造成連男右胸、黃男及翁男手臂槍傷，洪男、陳男持槍反擊，造成林男腿部中彈，雙方各自就醫，警方昨天凌晨逮捕翁男、林男及謝男、查扣改造手槍一把。

警方今晨接獲線報，有開槍的洪男、陳男在台北榮總附近出沒，出動霹靂小組及大批警力至榮總附近逮捕5人，起獲涉案槍枝3把，子彈5顆，其中1把瓦斯槍，全案依槍砲、妨害秩序、殺人未遂等罪嫌偵辦。

由於此槍擊事件讓北市治安亮紅燈，萬華分局報請北檢重大刑案專組指揮偵辦，專案小組今舉辦專案會議，釐清事件經過。

今天下午謝男、林男及洪男等3人，依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送北檢複訊，檢方訊後向法院聲押禁見林男及洪男，另諭知謝男7萬元交保。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

涉協助棄置手槍的謝男7萬元交保。記者房荷庭／攝影
涉協助棄置手槍的謝男7萬元交保。記者房荷庭／攝影
涉案的洪姓男子（著灰外套者）。記者房荷庭／攝影
涉案的洪姓男子（著灰外套者）。記者房荷庭／攝影
涉嫌開槍的主嫌林姓男子（著紅褲者）。記者房荷庭／攝影
涉嫌開槍的主嫌林姓男子（著紅褲者）。記者房荷庭／攝影

女友 生日 西門町

延伸閱讀

幫情侶當和事佬不成...演變西門町駁火 警逮5人查獲3把槍

【Daily Podcast】美國超級盃後堪薩斯城槍擊案已知1死21傷／印尼大選現任國防部長普拉伯沃勝券在握

蔣萬安指示全力偵辦西門町槍案 警火速24小時5嫌全到案

西門町槍擊案釀4人中彈！1傷者下午自聯醫轉送台大 院方曝傷勢

相關新聞

晚安小雞恐在柬埔寨入監服刑 上銬下跪道歉稱影片造假

網紅晚安小雞、阿鬧赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散佈不實訊息帶回調查，恐須於當地入監服刑。兩人今下午在記者...

網紅晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕竟非最慘？ 名醫嘆：未來會出人命

網紅晚安小雞聲稱在柬埔寨「凱博園區」遭毆打、被搶錢，還直播狼狽逃亡的畫面，但外界分析影片細節懷疑晚安小雞自導自演，他和另一名網紅阿鬧也遭柬埔寨警方上銬逮捕...

西門町發生槍擊案 北檢今聲押2嫌

台北市西門町捷運站一號出口旁騎樓，14日凌晨3時許發生槍擊案，23歲的林姓男子等一夥人在西門町幫朋友慶生，因敬酒問題同年...

台大醫院西門中彈傷患回家了 醫：仍須回診追蹤

台北市西門捷運站外昨天凌晨發生槍擊案，雙方駁火至少8槍，共4人中彈。其中一人傷勢較重，先被送至台北市立聯合醫院中興分院，...

國慶日喋血 新北市三重房客刺死房客殺人起訴

新北市三重區某出租套房，去年國慶日晚間8時許，發生一起楊姓男子持刀刺死王姓室友的凶殺案，素有嫌隙的楊男持尖刀刺傷王男後，...

高雄刺青師愛女虐死案 「他」被控妨害幼童發育今開庭

高雄刺青師「彫博」2021年透過好友網紅「鳳梨」於網路上怒控蔡姓女保母虐嬰，當時不少網友被煽動至蔡女家外灑冥紙、出言辱罵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。