獨／西門町捷運站外槍響！4人中彈 雙方駁火至少8槍...1槍手仍在逃

台北市西門町捷運站一號出口外、萬華分局漢中街派出所旁，今天凌晨3點半發生槍擊案。林姓男子等一夥人在西門町幫朋友慶生，離場時酒醉在騎樓跟翁姓男子起口角，掏出手槍打中翁男等3人，翁男友人見狀開槍反擊，林男也中彈。雙方駁火至少8槍，警方先在醫院逮獲就醫治療的翁男和林男，隨後逮捕協助林男棄槍的共犯，查扣改造手槍一把，惟翁男這方的槍手尚未到案，專案小組持續追緝。

警方調查，林姓男子（23歲）跟翁男（23歲）等一夥十餘人，昨天晚上在西門町某招待所幫友人林姓女子（22歲）慶生，眾人飲酒作樂，林、翁在包廂內就有口角糾紛，散場後雙方在騎樓等車，衝突再起。

雙方都有喝酒，翁打電話叫5、6名友人助陣，林不滿被嗆聲，從身上掏出改造手槍傷人，翁以及友人連姓男子（22歲）、黃姓男子（27歲）3人中彈，翁這一方不甘示弱掏槍駁火，林腿部中彈。

現場一陣混亂，林、翁2人在地上扭打，林的友人謝姓男子（26歲）發現林中彈了，介入制止，隨後協助攙扶上接應的賓士車離去，其餘圍觀的人見狀也搭車逃逸。

現場共4人中彈，林被友人載到中興醫院後，獨自就醫，其餘中彈的3人，連、黃、翁，徒留現場無人接應，翁手臂中彈，不顧傷勢跨越中華路雙黃線攔計程車至淡水馬偕醫院就醫，連右胸中彈、黃手臂中彈，2人見招不到計程車，一同跑到500公尺外的台北市憲兵隊「求救」。

當時槍響大作，民眾見狀報警，警方趕抵現場徒留彈殼，在場搜到8個彈殼、3個未擊發子彈，不久後便接獲醫院通報槍傷，確認傷者4人都沒有生命危險，組專案小組調閱監視器畫面釐清案情，發現林、翁雙方都有開槍。

警方確認開槍的是林，但未在他身上查獲槍枝，專案小組循線在新北市新莊區逮捕協助棄槍的謝，在新莊區某公園草叢內找到涉案槍枝，惟翁這方的槍手尚未到案，目前鎖定車輛持續追緝，並通知在場涉案人士，以及今日壽星（2月14日）林女到案說明。全案警詢後依槍砲、妨害秩序等罪移送法辦。