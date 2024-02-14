影／假扮戰地醫生！女命理師變身車手頭 台中婦陷愛情騙局押房丟千萬

台中市張姓熟女在去年4月間，誤信歹徒假冒南蘇丹戰地醫生話術，陸續以申請反恐證明、繳交禮品關稅等理由，要求張女匯款或面交，張女不疑有他，提領存款，甚至抵押房產，陸續被騙走900萬元，警方去年底循線逮回劉姓女子為首的車手團，其中劉女除擔任指揮車手工作外，還擔任命理師，四處上課，全案依詐欺等罪，移送偵辦。

台中市刑大科偵隊在去年8月間獲報，張姓女子（55歲）在去年4、5月間，在網路認識歹徒假冒的南蘇丹戰地醫生，後續以愛情詐騙的話術，以申請反恐證明、繳交禮品關稅、任職公司被起訴需繳手續費、醫藥費等理由，陸續要求張女匯款到指定帳戶，或是面交現金給車手。

張女深陷愛情詐騙，陸續將存款提領出來，甚至抵押房地產，被騙走900萬元，張女事後發現上當，才向警方報案。

台中市刑大科偵隊組成專案小組，利用科技偵防平台、大數據分析方法，從金流及不同資料之間，追查出劉姓女子（45歲）為首的車手團，經報請台中地檢署指揮後，去年底持搜索票抓人，帶回劉女等5女2男等7人，其中劉女還從事命理師的工作，北中南上課。

警方發現，劉女等7人年紀都在45至52歲間，其中林姓車手（52）還在一口氣提領百萬元贓款成功時，拿著大疊鈔票合照，向上層回報提領成功。

不過劉女在警詢時，強調除了是命理師之外，還擔任幣商工作，否認有指揮車手等犯行，全案警詢後依詐欺等罪，移送台中地檢署偵辦。

檢方訊問後，命劉女以2萬元交保，另外指示台中市刑大，清查有無其他共犯與被害人。