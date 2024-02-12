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員警涉毒遭逮 士林分局：兩大過處分、追究考監責任

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市士林分局警員陳姓男子今凌晨騎乘機車在大同區被攔檢，查出持有毒品安非他命依法送辦，士林分局下午開記者會表示，經考績會通過記二大過處分，報請警察局予以免職，斷然淘汰，後續也將追究相關人員考監責任。

士林分局表示，陳姓警員2月12日凌晨3時許遭查獲持有安非他命一小包，坦承吸毒不諱，詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將其移送士林地檢署偵辦。

陳員涉案情節重大，知法犯法，影響警譽甚巨，分局依警察人員人事條例第31條、公務人員考績法第12條第3項規定，立即召開考績委員會，通過一次記二大過處分，報請警察局予以免職，斷然汰除，也將追究相關人員考核監督不周責任。

警方強調，將積極整飭員警風紀、查察違法違紀案件，依法嚴處，此案將秉持不庇縱、不掩飾態度全力配合檢方深入追查，向上溯源，決心淨化團隊，以維警譽。

全案源於，大同分局員警今凌晨在大同區延平北路臨檢時，見42歲陳男騎乘機車違規紅燈右轉，員警上前攔查，陳男同意搜索，被搜出安非他命，陳男坦承持有、吸食毒品，並自曝警職身分。

據悉，陳男自104年特考班完訓後，派發台北市士林分局芝山岩派出所，近年調派同分局社子派出所，平時執勤表現正常，但近半年身體微恙，陳男被逮後坦言用藥抗病，但自知犯錯、懊悔不已；因員警吸毒屬重大違紀，除陳男被記兩大過免職，所屬社子派出所主管也可能被連帶重成。

士林分局副分局長蔡煉勇下午出面說明案情。記者李隆揆／攝影
士林分局副分局長蔡煉勇下午出面說明案情。記者李隆揆／攝影
大同分局員警今凌晨在大同區延平北路臨檢時，見42歲陳男騎乘機車違規紅燈右轉，員警上前攔查，陳男同意搜索，被搜出安非他命，陳男坦承持有、吸食毒品，並自曝警職身分。記者李隆揆／翻攝
大同分局員警今凌晨在大同區延平北路臨檢時，見42歲陳男騎乘機車違規紅燈右轉，員警上前攔查，陳男同意搜索，被搜出安非他命，陳男坦承持有、吸食毒品，並自曝警職身分。記者李隆揆／翻攝

毒品 考績 警察

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