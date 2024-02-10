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查獲販毒案向上溯源偵辦 北市刑大連破2處毒品分裝場

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台北市刑大偵八隊日前查獲販毒案件，經分析相關資料積極向上溯源偵辦，發現毒品上游陳姓與劉姓犯嫌另有拓點製造毒品咖啡包販售牟利情事，本月1日發動搜索，接連破獲2處毒品分裝場所，逮捕陳姓犯嫌共5人到案，全案詢後依涉嫌製造、販賣毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，將持續清查在逃共犯等販毒網絡積極查緝中。

為落實無毒家園精神，藉由深入社區並透過友善通報網，主動發掘轄區毒品情資，台北市刑大日前見時機成熟，分別前往新北市樹林、三峽等地，查獲毒品分裝場所2處，逮捕陳姓犯嫌共5人到案，現場查扣毒咖啡包100包、半成品75包及毒品大麻、安非他命、哈密瓜錠、愷他命及製作毒品器具。

市刑大表示，為展現維護春節期間維護治安決心，全力打擊犯罪，讓民眾能安心過好年，將持續向上溯源，徹底掃蕩毒品來源，以斷根、瓦解販毒集團為首要目標，共同營造社區安全空間，構築市民安居幸福家園，還給民眾一個無毒有感的生活空間。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市刑大緝毒槓上開花，連破2處毒品分裝場。圖／台北市刑大提供
台北市刑大緝毒槓上開花，連破2處毒品分裝場。圖／台北市刑大提供

毒品 販毒

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