移工聚會釀群毆 他不甘心回來尋仇 9刀狠刺死同鄉

台中越南籍阮姓男子和多名同鄉晚間相約聚會，卻僅因有無警察臨檢一事引發群毆，阮回家後不甘心又帶了3把刀出門尋仇，途中碰到先前衝突的另1名阮姓移工就大打出手，他還揮刀刺穿對方胸腔傷及主動脈，釀同鄉身中9刀大出血慘死，檢方偵結依殺人罪嫌起訴阮男。

檢警調查，阮男（21歲）2023年10月20日晚上9點多受邀到同鄉位於豐原區住處喝酒，席間卻針對附近有無警察臨檢等問題發生衝突，現場包括阮在內一共6人相互拉扯打成一團，衝突結束後阮就騎電動車離去。

但阮回家後仍心有不甘，拿了2把水果刀、1把菜刀放在隨身包包內，再找胡姓友人會合要回去尋仇，2人到場後剛好遇到陳姓移工騎車載另名阮姓友人，雙方再度爆發衝突，還分別持鐵棍、水果刀對峙。

阮男見同行的胡男被攻擊，就持刀衝上前攻擊另1名阮姓移工，並朝他左前胸猛刺數刀，對方雖出手抵抗，但包括臉部、雙手及胸口一共身中9刀。

而阮男刺殺阮姓移工時，其中1刀當場刺穿他胸壁、肺部及主動脈，造成心包膜積血、血胸，當場大量出血休克死亡，阮作案後見狀也夥同胡逃離現場。被害的阮男送醫搶救仍不治，經法醫解剖後發現其胸口遭刺入創徑長達9公分。

檢方偵結認為阮男犯嫌明確，依殺人罪嫌起訴，後續將由國民法官程序審理。