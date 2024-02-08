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影／「新年賀歲」果汁包詭異藏毒 高雄男違規被攔百口難辯

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄37歲吳姓男騎士周一晚上行經梓官區赤崁東路時，因跨越雙白線違規，遭後方員警攔查，吳男見警後慌張交出證件，強調自己沒帶違禁品，卻跳針說著要趕「上大號」，由於他手中緊握「大吉、大利」等字樣的果汁包，內容物經查為毒品，被依法送辦。

「這朋友給我的！不知道是什麼！」吳男辯稱，因為急著上廁所才會違規，過程中一直強調自己未攜帶違禁品，惟手上明顯緊握可疑物品，當員警詢問來源時，吳男才說是新年想討吉利，才上網購買有「大吉大利」新年賀歲圖騰的果汁包，一直以為是飲料。

面對員警詢問，吳男說詞反覆、避重就輕，但員警篩檢，該果汁包內容物粉末呈二、三級毒品陽性反應，雖吳男連聲否認「那不是毒品咖啡包！」但無法清楚交代來源，全案依毒品危害防制條例，移請橋頭地檢署偵辦。

至於，吳男雙白線違規部分，警當場依道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款規定舉發，可處1800元罰鍰，難圓吳男祈求新年初「大吉大利」的心願！

警方盤查交通違規的吳姓男子。記者古和純／翻攝
警方盤查交通違規的吳姓男子。記者古和純／翻攝
大吉大利毒品咖啡包。記者古和純／翻攝
大吉大利毒品咖啡包。記者古和純／翻攝

交通違規 毒品

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