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找販毒男當線民抓交替？網爆警辦案被控動粗「前傳」 南警：展開調查毋枉毋縱

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網友在PTT爆料指控台南市警二分局有警員，利用緝毒養線民構陷他人持有毒品，並在遭構陷運毒的涉案人找人圍毆該線民時，將相關涉案人帶回以電擊棒逼供。台南市警二分局指出，警方是接獲妨害自由案搶救被害人脫困，相關涉案人都依法送辦，警方已保全監視影像，將深入釐清查明，毋枉毋縱，督察人員並已展開調查。

網友指控，有一名A男子因為販毒遭台南第二分局的警察逮到，為了做業績，警方跟這名販毒的A男子說，可以不辦販賣罪，只用相對較輕的持有罪名送辦，但交換條件是A男必須當線民協助警方釣魚，警方要求這名A男將其他尚未賣出的毒品，包裝好，然後交付給不知情的人協助送貨，而且至少要幫警方找到三個替死鬼，交換條件就是販賣改持有才能成立。

網友還爆料，有名倒霉的計程車司機，成了這個被抓交替的倒楣鬼，這位計程車司機，在不知情的狀況下拿到A男提供包裝好的毒品，準備要出去送貨，結果車子才剛出去沒多久，馬上就被掌握情資的優勢警力在路上攔截，並理所當然的「被搜出」毒品且依照警方的設局，以販賣毒品罪送辦。

網友說：「這名司機找上線民A男質問，獲知自己被陷害，莫名變成販毒罪犯！ 氣到抓狂完全失去理智，找一群親朋好友，把這名當警方抓耙子陷害人的A男痛扁一頓！台南市二分局警方接獲A男求救，大批員警到場後，將現場涉案人帶回，以掐脖、電擊棒等暴力方式逼供傷人…」。網友要求警方保留2024年1月30日凌晨12點至晚上10點的完全監視器畫面及影像，公布給社會大眾，讓社會公評。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警二分局副分局長李忠憲指出，有關民眾指控情事，二分局除已保存相關駐地影像，並主動展開調查，若檢舉情事屬實將依法究責嚴辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局副分局長李忠憲指出，有關民眾指控情事，二分局除已保存相關駐地影像，並主動展開調查，若檢舉情事屬實將依法究責嚴辦。記者黃宣翰／翻攝

有網友在PTT指控台南市警二分局員警，利用緝毒養線民，構陷他人持有毒品，並在遭構陷運毒的涉案人找人圍毆該線民時，將相關涉案人帶回暴力電擊棒逼供，要求保留相關監視影像嚴辦違法。圖／翻攝自PTT
有網友在PTT指控台南市警二分局員警，利用緝毒養線民，構陷他人持有毒品，並在遭構陷運毒的涉案人找人圍毆該線民時，將相關涉案人帶回暴力電擊棒逼供，要求保留相關監視影像嚴辦違法。圖／翻攝自PTT

台南 業績 毒品 警察 販毒

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