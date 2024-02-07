攀窗爬高架變電箱躲藏 通緝犯見新北警扮蜘蛛人仍被逮

新北市板橋警方昨晚與新北憲兵隊執行擴大臨檢及威力掃蕩，在東門街1間旅館臨檢時其中1間房間遲遲不配合，拖延許久後21歲張男才開門。當警方進入查看時發現房內窗戶打開，至窗旁查看赫然發現遭通緝的23歲曾男躲在高架變電箱上，警方立即喝斥曾男配合盤查，並查獲毒咖啡包，詢後將2人依毒品罪嫌送辦。

板橋警方表示，為維護春節期間治安，板橋分局昨天晚間6時展開擴大臨檢及監警聯合稽查威力掃蕩專案，並與新北憲兵隊共同執行臨檢。板橋派出所警員晚間8時許在東門街上一處旅館執行臨檢時，旅館櫃檯人員告知有一房間住客出入複雜，警方會同旅館櫃檯人員於房門外敲門許久，但房內住客卻不開門。

過了2分多鐘後登記入住的21歲張姓男子才開門同意警方入內臨檢，櫃檯人員表示房內有2人登記入住，但此時房內只剩張男1人，警方詢問時張男辯稱另1名住客不在房內。警員仔細觀察發現房間內窗戶敞開，旋即至窗旁查看，發現窗外有1名曾姓男子正在在高架變電箱上，立即喝令曾南下來配合盤查。

警方查驗曾男身分後，發現他是新北地院、台中地檢及新北地檢發布之詐欺、槍砲通緝犯，曾男供稱因遭通緝，聽到警方敲門聲心驚，才會打開窗戶冒險跳到窗外高架變電箱上方欲躲避警方查緝。警方在房內搜索後查扣咖啡包4包及殘渣袋5個，張男事跡敗露坦承為其所有，警方詢後將曾男依詐欺、槍砲通緝案解送歸案，張男則依毒品罪嫌移送。

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