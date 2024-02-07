竹聯幫大台北販毒半年賺百萬 2首腦遭收押...看守所過年

周姓男子是竹聯幫地堂成員，找來翁姓男子等7人在大台北販毒，集團分工明確，採24小時、一條龍服務，生意「強強滾」，半年來不法獲利破百萬元。北市警方經數月蒐證，上周持拘票、搜票一舉逮獲周男等8人，並逮獲藥腳11人，警詢後依毒品、組織等罪嫌送辦。周男、翁男遭檢方聲押獲准。

中正二警方從去年10月的一件槍砲、毒品案向上溯源，發現竹聯幫地堂成員周男（38歲）在販毒，他找友人共組小蜜蜂販毒集團，透過通訊軟體微信，在大台北地區賣毒品咖啡包和毒品哈密瓜藥錠。

警方調查，周男跟翁男（35歲）是集團首腦，2人過去就有毒品合作關係，在新北市板橋區租了一間倉庫，找來2人擔任管理員，負責分裝毒品，若有人在微信「叫貨」，談妥數量後，配合買家送貨到指定地點。

周男主打24小時不打烊，生意越做越大，每天都有數十筆訂單，由4人負責送貨，其中2人上早班、2人上晚班；為了避免被警察盯上、增加警察蒐證困難，周男挑選偌大停車場、無監視器死巷以及車水馬龍的大路口當作基地，讓外送毒品的4人可以安全交接班。

周男組成的販毒集團至少已販賣半年，不法獲利上百萬元，警方經數月蒐證，2月1日、2月2日發動兩次逮捕行動，持拘票、搜票兵分多路逮獲周男為首的販毒集團共8人，以及藥腳11人，查扣毒品咖啡包300餘包、毒品咖啡包原料1公斤、空包裝袋3000餘包、汽車2輛、分裝工具一批及贓款60多萬元，警詢後依毒品、組織犯罪等罪嫌移送法辦。檢方複訊後，認定周男、翁男罪嫌重大聲請羈押，法院裁准。

中正二警方指出，新興毒品犯罪模式有交易網路化、施用人口年輕化的趨勢，若濫用毒品成癮將嚴重危害身心健康，呼籲民眾遠離毒品，切勿以身試法，同時鼓勵民眾發現不法情事勇於檢舉。

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