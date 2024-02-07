獨／新竹毒蟲缺錢花 趕年前賣霰彈槍換現金被警撞見

一名陳姓毒蟲為了防身擁槍自重，新竹警方年前執行專案勤務，5日持拘票前往拘提，撞見陳在住處附近欲將改造滾筒式霰彈槍交給一名當舖業務員典當換取萬元現金，雙方面交時不意碰上查案警方，當場遭逮，警方另在陳腰際發現另把改造手槍，這下陳擁有的兩把改造槍枝，全數遭查獲。

據悉，30歲陳男是毒品人口，因常涉及毒品交易帶槍防身，卻因無業缺錢花用，靈機一動想將防身的槍枝拿去典當，換取現金趕在農曆前買毒，於連假期間吸食享受。

陳男聯繫上一名當鋪業務員，跟對方稱有值錢物品要典當，雙方5日相約在陳男住處附近，該名業務員見陳坐在車上，便進入車內詢問典當物為何，豈料陳竟拿出一把改造霰彈槍要求典當，業務員不敢拒絕，只好當場交給陳萬元現金。

而新竹警方於農曆年前執行淨化治安專案勤務，組成專案小組鎖定陳男擁槍自重情資，近日掌握張行蹤，5日持拘票前往陳住處拘提。

但查案警方還沒抵達陳男住處，就在市區發現他與一名男子形跡鬼祟，該名男子進入陳車內後，渾身顫抖，眼神閃爍，大批警力立刻上前將其逮捕，一問才知陳男正與當鋪業務員交易槍枝。

警方將陳男拘提到案，現場另在陳身上查獲一把改造手槍，連同欲典當的改造霰彈槍在內，共起獲兩把槍枝。陳坦承欲典當槍枝換現金，但未供出槍枝來源，全案警訊後依槍砲罪嫌將陳移送法辦，並擴大偵辦。

警方指出，雖然當鋪可以典當具價值的動產與不動產，但當舖業法規定，槍枝彈藥、毒品、機關印信財物、軍警制服與證照證件等是不能典當的，提醒民眾千萬別以身試法。

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