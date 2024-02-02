春安首日！菲籍4名失聯女移工 KYV歡唱遭警擴檢逮捕

昨天是春安工作首日，新北市副市長朱惕之代表市府前往樹林警分局慰問執勤人員，隨後分局針對轄內治安熱點，派員前往臨檢，共查獲20件刑案。其中有4名菲律賓籍失聯女移工，齊聚鎮前街一家連鎖KTV歡唱，碰上樹林警方執行擴大臨檢當場被逮，警詢後依法解送新北移民署專勤隊偵辦。

樹林警分局表示，今年為期15天的「113年加強重要節日安全維護工作」於昨天晚上開跑，這次春安工作重點是以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為三大工作主軸。

新北市副市長朱惕之，昨晚偕同警察局副局長劉崇智、消防局副局長陳崇岳、樹林區區長洪崇璉、各民力、志工幹部、警友會副理事長洪鈞安、義警協進會理事長吳文福及地方民意代表等人員，前往慰問樹林警分局、樹林消防分隊及守望相助隊。

隨後樹林警分局針對轄內治安熱點，派警力前往實施擴大臨檢勤務，短短兩小時，共查獲警示帳戶失蹤人口14人、逃逸外勞4人、通緝2人（詐欺、竊盜通緝各1人）。其中4名菲律賓籍女失聯移工，昨晚同在樹林區鎮前街一家連鎖KTV歡唱，遇上警方擴檢盤查。

警方盤查身分，赫見 31歲B姓女移工2023年4月12抵台從事看護工作，同年8月28日失聯至今，35歲L姓女移工2020年12月14日來台從事看護工作，2023年11月19日居留到期逾期至今，34歲C姓女移工2019年12月30日持工作簽證來台，2023年6月7日失聯至今，33歲D姓女移工則是2019年12月18日來台後不久便失聯至今。4人當場被警帶回，偵詢後依法解送移民署專勤隊偵辦。

樹林警分局提醒，春節期間加強犯罪偵防、維護交通順暢，展現警察維護社會治安、整頓交通決心，以營造「平安、祥和、快樂」的年節氣氛，讓民眾過一個順遂、如意、團聚的春節假期。