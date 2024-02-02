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台東防搶演練逼真到...司機壓身開車「怕流彈掃到」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

過年將至，全國警方依例辦理「防強演練」，為避免流於行事，各地警局演練逐年逼真、陣仗規模也變大，台東大武警分局今在南迴公路上演攔檢圍捕，逼真度及陣仗規模，讓往來車輛能慢則慢，有駕駛說「當然怕啊！怕被流彈掃到」。

南迴公路大武衛生所段前今天上午9點多，突然出現約30名荷槍實彈的警力，把一輛自小客車包圍，並不斷大聲喝令車上人員投降下車，隨後迅速打開車門把駕駛拉下來，不知情民眾對於這一幕都看傻了，紛紛能躲則躲，能閃則閃。

原來是大武警分局舉行防搶演練，由員警假扮歹徒至金融機構持槍假裝行搶，得手5萬元後旋即駕車逃逸，警方獲報在南迴公路進行攔截圍捕。雖然演練過程均已依規定知會相關單位，但大多在地民眾幾乎不知情，更別說是公路上往來車輛。

「看到路上都是持槍警察，睡意都沒了。」一名送貨司機說，他從屏東送貨去花蓮，開到大武看到前方車輛都慢下來，仔細一看都是警察，以為正發生刑案，頭很自然壓低，怕被流彈掃到。也有駕駛表示，若真的有酒駕或藏違禁品，一定嚇到立馬掉頭跑了。

警方表示，為讓民眾安心過好年，已防範各類刑案發生，接近過年期間對於金融機構、銀樓業、大賣場等金錢匯集處所，也增加巡邏密度及提升見警率。另呼籲民眾若有大額存提款或長時間外出，警方也提供護鈔服務。

台東大武警分局今在南迴公路上演攔檢圍捕，逼真度及陣仗規模，讓往來車輛能慢則慢，有駕駛說「當然怕啊！怕被流彈掃到」。圖／大武警分局提供
台東大武警分局今在南迴公路上演攔檢圍捕，逼真度及陣仗規模，讓往來車輛能慢則慢，有駕駛說「當然怕啊！怕被流彈掃到」。圖／大武警分局提供
台東大武警分局今在南迴公路上演攔檢圍捕，逼真度及陣仗規模，讓往來車輛能慢則慢，有駕駛說「當然怕啊！怕被流彈掃到」。圖／大武警分局提供
台東大武警分局今在南迴公路上演攔檢圍捕，逼真度及陣仗規模，讓往來車輛能慢則慢，有駕駛說「當然怕啊！怕被流彈掃到」。圖／大武警分局提供

南迴公路 衛生所 警察

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