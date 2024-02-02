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26歲男出庭攜鎮暴手槍稱防身 花蓮地院安檢揪出來罪加一條

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

吳姓男子到花蓮地方法院出庭，安檢時被查出隨身包包竟然藏放槍枝，警方初驗是一支鎮暴手槍，初篩擊發彈丸威力可貫穿鐵板，吳男稱只想防身，不知道是違法行為，警方依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例將吳男送辦，槍枝已送驗確認殺傷力。

26歲吳姓男子接獲花蓮地方法院通知，日前出庭，在接受安檢門、X光機檢查時，安檢人員赫然發現吳男隨身的側背包內竟然有手槍，進一步搜查，發現內有鎮暴槍一把、未使用鋼瓶一罐、辣椒彈7發、橡膠彈72發及鋼珠彈2發等物品。

花蓮警方接獲法院通報，將吳男帶回處理。警方初步檢驗，這把鎮暴手槍擊發威力可貫穿鋼板，已將槍支送往刑事局鑑定殺傷力，吳男聲稱只是想要防身，不知道行為違法，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例函送花蓮地檢署偵辦。

花蓮地方法院表示，開庭前會在報到時，人員及其手提行李必須通過安檢門、X光機檢查，一旦發現異常，將由值勤法警處置，確保開庭時的安全。

吳姓男子日前攜槍到花蓮地方法院開庭，安檢時被揪出，吳男遭送辦。本報資料照片
吳姓男子日前攜槍到花蓮地方法院開庭，安檢時被揪出，吳男遭送辦。本報資料照片
吳姓男子日前到花蓮地方法院開庭，安檢時被揪出隨身攜帶一把鎮暴手槍。記者王燕華／翻攝
吳姓男子日前到花蓮地方法院開庭，安檢時被揪出隨身攜帶一把鎮暴手槍。記者王燕華／翻攝

安檢 槍枝 花蓮

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