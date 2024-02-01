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QR-Code一掃「你要喝飲料還是看彩虹」 新莊警循線逮毒販

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

高姓女子透過臉書社團貼文以「賣飲料或彩虹」為暗語，販賣彩虹菸及毒咖啡包。昨天晚上新莊警方網路巡邏發現，循線新北市新莊區中信街緝獲高女，查扣彩虹菸及毒品咖啡包，一併帶回偵辦，警詢後依法究辦。

據了解，高姓女子（28歲）有多項前科，目前無業的她透過臉書社群販賣彩虹菸及毒品咖啡包。昨天晚上新北市新莊警方網路巡邏，發現高女提供QR-Code碼，只要買家掃描加入Line群組，就會先跳出「你要喝飲料？還是看彩虹？」等暗語，讓買家選購。

今天凌晨新莊警佯裝買家，以購買彩虹菸及毒品咖啡包為謊，誘出高女約在新北市新莊區中信街面交，當高女出現交貨之際，埋伏員警傾巢而出，高女當場被逮，並查扣毒品彩虹菸3包（54根、總毛重83.5公克）、毒品咖啡包7包（毛重19.01公克）作案手機1支等贓證物，一併帶回偵辦。偵詢時，高女坦承犯行，警詢後依毒品罪嫌移送高女法辦。

新莊分局長王鴻儒表示，新興毒品不斷以色彩鮮豔、活潑外包裝，吸引年輕人注意，誘使青年朋友因好奇心而染用。彩虹菸可含K他命、安非他命、搖頭丸、卡西酮、一粒眠、FM2等毒品。

王鴻儒呼籲，毒品危害健康甚鉅，吸食混搭毒品，容易產生心臟衰竭、膀胱功能失常、時空認知扭曲、幻覺、暴力自殘等副作用。青少年朋友切勿因同儕壓力或好奇心，而輕易嘗試、施用毒品或毒品咖啡包，以免誤人誤己，後悔莫及。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方今天凌晨循線在新北市新莊區逮捕高女，當場查扣證物，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
警方今天凌晨循線在新北市新莊區逮捕高女，當場查扣證物，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
高姓女子透過臉書賣毒菸、毒品咖啡包，買家只要掃QR-Code碼，就會出現「你要喝飲料？還是看彩虹？」等暗語。記者曾伯愷／翻攝
高姓女子透過臉書賣毒菸、毒品咖啡包，買家只要掃QR-Code碼，就會出現「你要喝飲料？還是看彩虹？」等暗語。記者曾伯愷／翻攝
高姓女子透過臉書賣毒菸、毒品咖啡包，警循線在新北新莊逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
高姓女子透過臉書賣毒菸、毒品咖啡包，警循線在新北新莊逮人依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

戒毒 毒品

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