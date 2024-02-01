男子網購零件自學改槍 苗栗警上門查獲2支槍及百顆子彈

警方前往黃男住家執行搜索，查獲非制式手槍2支、模擬槍1支、子彈約100顆、改造槍枝工具1批等證物。圖／警方提供 苗栗縣一名酷愛生存遊戲的黃姓男子在住處透過網購等方式，自學改造槍支，竹南警方與台中市大甲警方獲報後共同前往黃男住家執行搜索，查獲非制式手槍2支、模擬槍1支、子彈約100顆、改造槍枝工具1批，當場依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將黃男逮捕偵辦。

竹南警方今天表示，從事科技相關產業的黃男（33歲）無前科也無幫派背景，經長期蒐證後，得知他藏身苗栗縣造橋鄉一處透天厝，向苗檢聲請核發搜索票獲准後，上周五會同台中市大甲警方逮人。

警方調查，住處附近為住宅區，為避免強力攻堅可能導致駁火衝突，大批幹員在黃男住處旁埋伏，等到黃男出門時員警一擁而上先順利控制黃男，才進屋搜索，隨後在黃男房內查獲槍枝、子彈及改造工具等。

黃男供稱，因酷愛生存遊戲，網購槍枝零件組裝及自學改造槍枝，扣案槍枝並未涉及其他刑案，也未有買賣槍枝成品情事。

竹南分局呼籲，立法院已於112年12月18日三讀通過槍砲彈藥刀械管制條例修正案，已將「模擬槍」提升為「刑法」範疇，請民眾切勿私自改造模擬槍，警方將持續掃蕩槍枝犯罪，維護社會治安，保障人民生命財產安全。