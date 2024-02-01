雲林虎尾槍戰警逮回5嫌 口角衝突竟是因「友誼生變」

雲林縣虎尾鎮昨天上午發生槍戰糾紛，警方在現場逮回張姓、范姓、吳姓等3名犯嫌，在案發地附近起出槍枝及毒品，據了解，這起事件原是2名男子發生口角糾紛，竟衍生成兩派人馬的駁火衝突，全案詢後移送法辦。

據了解，鄭姓男子日前酒後與張姓男子在電話中吵架，2人相約見面談判，張偕同范男、吳男與另名張男前往，鄭則隻身一人，雙方在談判過程中，鄭出手毆打吳及張，范男見狀開槍還擊，其中1發子彈擊破路過一車輛的車窗。

事發當時為上午8時許，正值上班時段，縣道158線人車往來大，鄭男當下隨即逃離現場，范男於槍擊後，槍枝交由其中一名張男帶離並藏放，留在現場的范、吳、張3人則往保養廠逃離。

警方分別接獲車損民眾及汽車保養廠報案，均指稱縣道158線一家汽車保養廠附近疑似發生開槍事件，除有車輛玻璃遭槍彈射擊，車窗玻璃留有彈孔，子彈掉落在車內，也有多名目擊者指稱疑似聽到多聲槍響，引發不少騷動，警方第一時間調度線上警網前往查緝。

經進一步調查後發現，雙方原為關係熟絡的友人，卻因糾紛相約談判，結果一言不合發生肢體衝突甚至槍戰，所幸現場無人受傷，涉案人員今已全送移送檢方複訊。

該案共起獲1支改造手槍（含1個彈匣）、1顆子彈、1支M16型空氣步槍（無法擊發火藥子彈）及1支M16型制式步槍（含1個彈匣），後續並查獲張、鄭等人到案，警方詢後依槍砲彈藥管制條例、殺人未遂、妨害秩序等罪嫌將5人移送雲林地檢署偵辦。