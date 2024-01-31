遭批小題大作？出動裝甲車抓賭場惹議 警察局長：警員安全才是第一

新竹縣芎林鄉今天凌晨警方出動裝甲車包圍賭場攻堅，原本傳出暗藏軍火庫，所幸虛驚一場，只查獲一把改造手槍，不過警方「小題大作」卻惹議。對此，新竹縣警察局長宣介慈全力支持第一線員警執法，強調是因事前評估有槍戰可能，才會請特勤隊支援，「警員的安全才是第一」。

宣介慈強調，警方執行加強重要節日期間，破獲大型地下賭場，辛苦值得嘉獎。因據可靠情資顯示，這些賭客擁槍自重且藏有毒品，就事前蒐證證據顯示，賭客不下10人，同仁行動過程中，破門逮人發生槍戰機率甚高，考量同仁出勤安全，必須以優勢警力威嚇賭場內擁槍自重賭客，故協調訓練有素保ㄧ總隊特勤隊支援。

對於遭質疑是否太小題大作，過去也從未罕見抓小賭場就出動上百名警力及裝甲車攻堅的前例，宣介慈回應「雖然外界對這樣子的執勤方式有不同想法，但能讓出任務的員警平安歸隊，才是任務最圓滿的終點，畢竟沒人能保證偵查過程發生什麼危險，警員的安全才是第一。」

參與任務出動的員警透漏，因當初接獲情資，表示該賭場藏放大量槍械，不僅有改造手槍，甚至有制式槍支，為了維護同仁安全為第一，才會出動荷槍實彈的攻堅警力，畢竟安全才是第一。

橫山警分局今天下午說明案情，指出警方是在今天凌晨3時許，在芎林鄉富林路民宅破獲游姓男子經營賭場，並在現場查獲賭客14人、賭金46餘萬元、改造手槍1支、子彈34發、第二級毒品安非他命1包、第三級毒品K他命14包、點鈔機、帳冊、賭具等證物，全案依賭博、毒品、槍砲罪嫌移送偵辦。

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