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新竹出動上百警力封路！裝甲車撞門破民宅賭場 居民驚「以為要抓國際通緝犯」

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣警方今晨出動上百警力封路，還請求裝甲車支援攻堅一棟透天厝，宛如電影情節般驚險，附近居民還以為抓國際通緝犯，結果破獲一處民宅賭場、逮捕14名賭客、賭資46萬元，並查獲一把改造手槍、部分毒品

據了解，橫山警分局接獲線報，芎林鄉富林路一處民宅，有大型地下非法簽賭站與賭場藏身，警方埋伏多時發現人員出入複雜，今天凌晨3時許，直接呼叫保一總隊出動裝甲車在新竹街頭奔馳，看準時機朝賭場大門衝撞，攻破賭場防線。

警方不僅出動近百名警力，全都全副武裝、持突擊步槍衝鋒，加上警方出動裝甲車抓賭聞所未聞，附近居民還以為是要抓「國際槍擊要犯」，事後聽聞是賭場，開玩笑說，賭客看到裝甲車撞進來，恐怕要先去收驚了。

警方在現場控制由游姓男子為首經營賭場的多名嫌犯，還有14名賭客，查獲一把改造手槍、子彈，以及毒品，還有46萬元賭金，全案依賭博、毒品、槍砲罪嫌移送偵辦。

橫山警分局林鼎超表示，因春節將至，為加強重要節日安全維護、檢肅非法槍彈及遏止毒品，因此才會如此重視此案，警方在接獲線報後立即組成專案小組，並請保一總隊支援，破獲職業賭場並查獲槍械。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹街頭出現裝甲車飛馳，竟是警方為抓賭場大動作動員警力。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹街頭出現裝甲車飛馳，竟是警方為抓賭場大動作動員警力。記者巫鴻瑋／翻攝

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