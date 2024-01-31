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雲林驚傳槍響！3男開槍後躲汽車保養廠「民眾驚慌」 行經車輛無辜中槍

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮一處閒置倉儲今天上午八時左右驚傳槍響，波及一輛行經車輛，涉案3名男子開槍後躲藏到隔壁汽車保養廠，現場一度驚慌，幸無人傷，警方獲報後趕到現場逮捕3人，全案擴大偵辦中。

警方今天上午獲報，有民眾在汽車保養廠隔壁一處閒置倉儲聽到疑似槍聲，警方趕到現場，汽車保養廠的員工說有3名陌生人爬圍牆跑到廠區內，因當時有許多民眾正在保養車輛，現場一度驚慌。

警方展開搜索，隨即在保養廠內的待修車輛旁查獲躲藏的3名嫌疑人，並在隔壁案發現場起獲3枚彈殼、一枚彈頭。

案發時，一枚子彈誤擊一輛行經車輛，據了解，車上駕駛為水電工，案發時正要去上班，發現左後方車窗被子彈射破，嚇得立刻停下。

警方初步調查，該起案件移送是兩派人馬有金錢借貸糾紛，約好今天要談，疑因此起爭執，其中一方掏槍開槍，無人受傷，涉案槍枝及其他共犯，警方追緝中。

虎尾分局偵查隊長郭建宏表示，警方到現場發現，現場有張姓、范姓、吳姓三名男子，行徑可疑，經瞭解與朋友發生口角，范姓男子坦承有持槍威嚇朋友，同時有開五六槍，現場無人受傷，但有誤擊到行經的車輛，全案將彙整資料報請雲林地檢署來指揮，追查槍械的下落及是否有其他共犯。

雲林縣虎尾鎮今天上午驚傳槍響。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮今天上午驚傳槍響。記者陳雅玲／攝影

雲林 槍擊

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