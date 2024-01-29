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影／毒梟法國寄3600萬K毒 罕見藏電纜 中打在台逮3人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

一個境外運毒集團在去年9月間利用罕見「電纜線」夾帶K他命的方式，將市價3600萬元的K他命，從法國輸台，刑事局中打獲報後展開偵辦，去年9月間掌握馬姓男子等三人接受境外共犯指示，前往西屯區一處住宅大樓領貨，警方埋伏抓人，扣得18.3公斤的K他命，馬等3人都被檢方聲押獲准，近日依毒品罪起訴後，法院認羈押理由仍在，裁定接押。

刑事局中打四隊在去年9月間，接獲關務署台中關通報，有境外運毒集團從法國輸入大批K他命，夾藏在電纜線當中，以規避檢警查緝，中打四隊獲報後，報請台中地檢署檢察官吳昇峰指揮偵辦。

中打四隊調查發現，該運毒集團在台灣的收件資訊都是人頭資料，經跟監埋伏蒐證，鎖定馬姓（36歲）、蘇姓（34歲）、簡姓男子（47歲）等3人，在去年9月16日要去西屯區至善路一棟住宅大樓收貨，警方在場埋伏抓人，查扣涉案18.3公斤k他命。

經查，運毒集團為避免黑吃黑，在交貨前才將馬、簡二人拉進一個Telegrem（俗稱飛機）群組，說明取貨地點，而取貨者由簡男單獨開車前往，馬、蘇二人則是騎機車在後方跟隨，確認簡有收貨後，沒有暗自將毒品獨吞，但三人都在取貨時即被警方逮捕，且開車的簡還酒駕，也被警方依公共危險罪偵辦。

經查，馬等人辯稱，他們是接收網路不知名的人士指示，前往領貨，對方承諾會給10萬元至60萬元的酬勞。

中打四隊警詢後，將馬等3人依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方以仍有共犯在逃，運輸3級毒品屬7年以上重罪，有逃亡之虞，向台中地院聲請羈押獲准，全案近日偵結，將三人依毒品罪起訴，法院認羈押理由仍在，裁定接押。

刑事局中打四隊長蕭榮哲表示，此案接獲情資後積極查緝，一舉緝獲犯嫌，順利攔截毒品，成功防堵毒品流入市面，避免戕害國人健康，k他命是列管第三級毒品，運輸第者，可處7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，刑責極重，民眾切勿以身試法，鋌而走險運輸毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

刑事局中打破獲境外運毒集團，利用電纜線夾帶K他命，市價超過3600萬元，中打在去年9月間逮捕涉案3人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲境外運毒集團，利用電纜線夾帶K他命，市價超過3600萬元，中打在去年9月間逮捕涉案3人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲境外運毒集團，利用電纜線夾帶K他命，市價超過3600萬元，中打在去年9月間逮捕涉案3人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲境外運毒集團，利用電纜線夾帶K他命，市價超過3600萬元，中打在去年9月間逮捕涉案3人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲境外運毒集團，利用電纜線夾帶K他命，市價超過3600萬元，中打在去年9月間逮捕涉案3人。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打破獲境外運毒集團，利用電纜線夾帶K他命，市價超過3600萬元，中打在去年9月間逮捕涉案3人。記者陳宏睿／翻攝

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