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父女吃消夜被誤認砍傷 警逮5嫌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

警方在湖口交流道逮捕到主嫌龔男。圖／警方提供
警方在湖口交流道逮捕到主嫌龔男。圖／警方提供
新竹縣聶姓男子帶八歲女兒到超商吃消夜，離開時遭兩名男子持開山刀追砍，聶中數刀被送醫救回住院中，警方陸續拘提龔姓男子等五人依殺人未遂罪嫌移送，均為毒品列管人口。龔男稱，懷疑女友與其他男子喝酒，誤認聶是情敵而砍錯人，檢方聲押龔等二人，請回其他三人，法院裁定陳姓男子羈押。

警方調查，卅四歲龔姓男子與卅歲張姓女友爭吵，多日致電張女未接通，傳ＬＩＮＥ訊息被已讀不回，懷疑另結新歡外出喝酒，本月廿四日晚間託友人卅二歲陳姓男子致電張女，得知張女在竹縣湖口鄉某超商，龔搭陳的汽車前往超商旁埋伏，陳的卅六歲丁姓女友留在車上。

貨車司機四十二歲聶姓男子帶八歲女兒到超商吃消夜，晚間約十一點半步行返家經漢陽路巷道，龔、陳見父女兩人走近，分持開山刀攔下追砍，聶伸手阻擋跌倒，遭砍斷腳筋，雙腳大腿滿是刀傷，腳趾險被砍斷，跑進超商求救，張女見男友追砍陌生人，大喊「砍錯人了」，龔、陳停手上車逃逸。

卅九歲周姓男子開車到場準備支援，龔將兩把開山刀交給周後離開，張女致電龔後上車同行。警方趕到盤查周，初步無法確認涉案，抄錄身分資料放行。

新湖警分局透過周鎖定犯嫌身分，廿六日在新北市拘提周，前天在基隆市拘提陳及丁女，赴國道一號湖口交流道南下匝道攔車拘提龔，起獲兩把開山刀及作案時穿著衣物，張女在桃園市被拘。

龔稱，懷疑女友與其他男子喝酒，他誤認聶是情敵、女童是女友而砍錯人；陳也坦承砍人。警方認為其他三人有犯意聯絡，將五人均依殺人未遂罪嫌移送，另從龔身上搜出大麻五公克、安非他命吸食器，依毒品罪嫌移送。

女友 超商 毒品 殺人

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