嘉市議員林煒軒遇襲 稱選舉糾紛

嘉義市民進黨籍議員林煒軒昨由助理開車載送，被兩男開車追撞，林指控對方持甩棍及辣椒水攻擊，逼他下跪說「對不起王美惠立委」。記者李宗祐／翻攝 嘉義市民進黨籍議員林煒軒昨由助理開車載送，被吳姓男子開車載楊姓男子追撞，吳、楊涉嫌持甩棍打傷林及朝助理噴辣椒水被逮。林稱被逼下跪說「對不起王美惠立委」，對方攻擊有政治目的，但兩嫌否認，稱超車擦撞衍生糾紛，警詢後依傷害、妨害自由、毀損罪移送，深入調查是否預謀。

案發後林煒軒在臉書貼文，指此事是一年前他參選議員時與民進黨籍立委王美惠的選舉糾紛造成。王美惠說，她不了解糾紛，對莫須有的指控及毀謗會提告，絕不容暴力行為玷辱民主聖地嘉義，無法容忍不法滋事，請警方依法嚴查究辦以維護社會秩序。

嘉義市民進黨籍議員林煒軒被追撞案，警方逮捕楊姓（前中）、吳姓（後中）男子，兩人稱超車擦撞衍生糾紛。記者李宗祐／翻攝

警方調查，林煒軒由助理李姓男子開車載送，昨天上午七點半行經嘉市世賢路地下道往南京路方向，被卅九歲吳姓男子開車載廿三歲楊姓男子從後方追撞，雙方下車，吳、楊持甩棍毆打林及朝李噴辣椒水；林手腳多處擦挫傷、李雙眼灼傷，被消防隊送醫治療，警方獲報趕到逮捕吳及楊。

林稱，由助理開車載送，出門就被對方汽車尾隨，在案發地點被刻意逼車追撞，他與助理下車了解，兩名男子從肇事汽車下車，噴辣椒水要助理不要管，他立即報案，對方拿甩棍攻擊，又噴辣椒水，要求他下跪講出「對不起王美惠立委」，他在威嚇下只能配合，直到警察前來帶走兩男，他與助理被送醫救治。

林說，這是政治性目的而非單純車禍糾紛，對方完全知道他的議員身分，他曾在某立委服務處看過對方。吳稱，超車不慎擦撞，見對方拿手機撥打，以為要「撂人」而動手；楊否認動手，稱在旁勸解。

雙方說法分歧，現場沒有監視器，林的行車紀錄器故障，吳、楊車上無行車紀錄器，警方清查行經車輛行車紀錄器釐清，查扣甩棍及辣椒水，詢後將吳、楊移送。

民進黨發言人吳崢說，暴力攻擊觸犯民主社會及法治底線，民進黨譴責所有不理性、違法的暴力行為，不會姑息此類行為，黨中央已責成組織部副主任劉厚承前往嘉義，關心林並了解事件始末。