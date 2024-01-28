美籍翁誤把「50發子彈」放托運行李 來台轉機慘被判刑

一名75歲美籍老翁去年1月自美國舊金山飛抵桃園機場，準備過境轉機飛往菲律賓宿霧，但航警過境安檢時卻在他的行李中查獲50發子彈，他解釋子彈是打獵時放進去忘記拿出來，並稱自己只是過境台灣未入境，仍遭桃園地檢署起訴。桃園地院近日判決，美籍老翁犯未經許可運輸子彈罪，處有期徒刑1年1月，併科罰金新台幣5萬元。

美籍老翁去年1月26日自舊金山搭乘長榮航空BR27班機，當天上午7點28分抵台，準備轉機前往宿霧，結果執行美國至菲律賓過境航班行李安檢出現異狀，發現老翁的託運行李內夾藏點22口徑子彈50發，觸犯我國槍砲彈藥刀械管制條例。

警方表示，老翁在美國持有槍枝使用許可證書，他宣稱是先前打獵時誤放入託運行李內，並非刻意攜帶危險物品，也未入境台灣，是要到菲律賓探望在當地工作的兒子。警方調查，老翁並無實施恐怖攻擊或危害飛航安全的意圖，也沒有發現其他可疑共犯，但因老翁涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例，需強制入境調查。去年3月經桃檢偵訊，老翁雖非蓄意攜帶子彈，也未入境台灣，僅是為了轉機，但因台灣規定仍依違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

桃園地院近日審理，認為美籍老翁明知制式子彈屬高危險物品，對於社會安全及人身安全具有相當威脅，非經中央主管機關許可，不得擅自運輸及走私，竟仍漠視法令，助長子彈流動，對社會治安及他人生命身體安全造成潛在的危害，且運輸子彈數量達50顆，所為確值非難，應予懲處。