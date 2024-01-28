影／嘉義縣布袋鎮槍擊案 撂多人衝突開槍畫面曝光

嘉義縣布袋鎮後壁寮今早5點多傳槍擊，兩方人馬相約到廟口談判，疑因感情糾紛引爆衝突， 27歲江男掏槍對空鳴槍後，朝30歲鄭男射擊，擊中鄭男右下腹及右大腿，目前開刀已取出暫無大礙，事後江男投案並交出長、短槍，詳細原因仍待警方釐清。

警方初步調查，雙方疑因感情糾紛起衝突，「嗆輸贏」後相約至該宮廟外進行談判，過程中數人發生口角，江男拿出預藏槍枝對空鳴槍後朝鄭男開槍，鄭男右大腿及右下腹各中1槍，經同行友人駕車送醫治療，已開刀取出子彈，尚無生命危險。