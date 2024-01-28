湖口父帶幼女吃宵夜竟遭追砍 主嫌落網砍人原因超瞎

新竹縣湖口鄉一對聶姓父女24日深夜外出吃宵夜，竟在暗巷遇上雙煞持刀追砍，父親為了保護幼女身中多刀，新湖警分局於案發48小時內，陸續將主嫌龔男等3男2女逮捕到案。龔男供稱，因懷疑張姓女友和其他男人外出喝酒，當時誤認聶男是情敵，才會出手砍人，警方除依殺人未遂罪送辦外，也因偵辦過程發現龔男持有毒品，再加一條毒品罪。

據了解，遇害的42歲聶姓男子案發當晚，帶著8歲女兒到湖口營區前的勝利路超商吃宵夜，返家行經漢陽路的暗巷，突然被2名持加長型開山刀的惡煞攔住去路，不分青紅皂白就持刀追砍，聶男為保護女兒，伸手阻擋卻重心不穩跌倒在地，嫌犯不斷揮刀，聶男遭砍斷腳筋、傷口見骨，連腳趾都險被砍斷，雙腳大腿滿是刀傷。

新湖警分局獲報後，立即組成專案小組偵辦，並於26日、27日兩晚分別在新北金山、基隆市、桃園大溪及國道1號湖口交流道南下匝道將涉案34歲龔姓主嫌、32歲陳姓男子、39歲周姓男子、36歲丁姓女子及龔男的30歲張姓女友等3男2女全數逮捕到案，現場並查獲龔男持有大麻5公克、安非他命吸食器、凶刀兩把及做案衣服。

龔男供稱，他懷疑張姓女友與其他男人外出喝酒，心生不滿，便叫陳男及丁女一起前往漢陽路暗巷，丁女則在超商等候。龔男見巷弄內有1男1女走近，誤以為是情敵，於是和陳男分持2把凶刀砍殺對方，直到被害聶男跑進超商求救，丁女一看才發現砍錯人。

據了解，主嫌龔男等3男2女均為毒品人口，偵辦過程也發現龔男持有大麻5公克、安非他命吸食器，訊後將5人依殺人未遂罪嫌、毒品罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾遇事應理性處理，切勿使用暴力，治安工作不容挑戰與破壞，如有暴力不法情事，一律嚴正執法依法從嚴究辦，本案迅速偵破讓縣民鄉親安心，治安不容挑釁。