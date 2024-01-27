影／毒鴛鴦北車前吵不停 警面前「噴裝」掉大麻瞬間語塞GG了

連姓男子與杜姓女友日前在台北車站附近當街爭吵，民眾報案後員警到場，直擊地上有2包裝有毒品大麻的夾鏈袋，質問男女「這什麼？是你們的嗎？」眼看紙包不住火，原本因情感問題爭吵的2人只好坦承持毒，隨員警返所法辦。

警方調查，40歲連男與50歲杜女1月20日中午騎乘機車行經台北市大同區鄭州路，因感情問題發生爭吵，兩人將車輛停在路旁吵架，引起附近民眾報警處理。

轄區建成派出所員警獲報到場，原本準備排解兩人情感問題，卻發現兩人脫下安全帽時，掉出2包裝有大麻的夾鏈袋，立刻質問「這是什麼？是你們的嗎？」原本大吵的連男、杜女見狀瞬間無語，同意隨員警返所調查。

員警初測夾鏈袋中乾燥葉草呈毒品大麻陽性反應，後續在杜女包包內查獲安非他命吸食器，又在連男身上起出毒品海洛因、海洛因香菸、大麻、安非他命及吸食器，兩人見紙包不住火，坦承持有並吸食毒品，但對於毒品來源交代不清。