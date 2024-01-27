苗栗苑裡土地遭倒廢液 不法所得1.8億

苗栗縣苑裡鎮遭傾倒廢液及事業廢棄物，現場挖有兩個直徑8到10公尺大坑，場地已受嚴重汙染。圖／苗栗縣政府提供 苗栗縣苑裡鎮一處約半公頃的土地，去年查獲非法傾倒廢液及處理事業廢棄物，初估業者3年不法所得逾1.8億元，相關人員遭送辦，場內挖有2個直徑約10公尺的大坑，混合廢棄物及廢酸洗液，且酸洗液漫流，土壤驗出多種重金屬超標，且廢液已造成土壤嚴重汙染，縣環保局將公告為土壤汙染控制場址及管制區，要求行為人將環境恢復原狀。

環境部環境管理署表示，北部一家業者收受工廠廢酸洗液，未依規定於再利用製程添加化學原料進行反應，且3年都未購入原料，在事廢申報及管理資訊系統中虛偽申報原料使用量，再將未完成反應的廢酸洗液，委託貨運以槽車載到不肖業者承租的土地，誆稱作為水泥添加劑，與其他事廢混拌成不合格且無用的水泥塊棄置地面，面積約5100平方公尺，廢棄物總量約2800噸。

苗栗縣環保局指出，去年8月查獲後，機具都已查扣，涉案人交保，全案已進入司法程序，現場廢棄物及受酸液汙染土壤屬證物，將在取得檢察官同意後，要求業者移除，也會要求業者委託專業顧問公司進行細部調查、設置監測井了解汙染情況；通常地下水一年移動範圍有限，附近居民如對取用地下水有疑慮，可通報環保局派員採檢；至於未來公告土壤汙染場址範圍，將視監測結果畫定。