父帶女吃宵夜 遭誤認追砍重傷

聶姓父24日晚間在湖口吃宵夜，竟被兩惡煞持開山刀追砍，事發地點在營區前暗巷。記者巫鴻瑋／攝影 新竹縣湖口鄉一對父女廿四日深夜外出超商吃宵夜，準備返家時，竟在途中遇上雙煞持刀追砍，父親為了保護幼女身中多刀，過程中突然有人大喊「砍錯人了」，雙煞才收手逃逸，被害父女逃到超商躲避才撿回一命；警方出動大批警力北上圍捕周姓嫌犯，周男落網還穿著作案時的衣服，警方查扣開山刀，全案依殺人未遂罪偵辦。

據了解，被害的聶姓男子（四十二歲）案發當晚，帶著八歲女兒到湖口營區前的勝利路超商吃宵夜，返家行經漢陽路的暗巷，突然被二名持加長型開山刀的惡煞攔住去路，不分青紅皂白就持刀追砍，聶男為保護女兒，伸手阻擋卻重心不穩跌倒在地，嫌犯不斷揮刀，聶男遭砍斷腳筋、傷口見骨，連腳趾都險被砍斷，雙腳大腿滿是刀傷。

據了解，被害人表示不認識行凶的周姓男子，周男疑在事發前才一旁餐酒館與另組客人起衝突，酒醉下憤而從車上抽刀尋仇，錯認路過的聶姓父女下手狂砍，同行女性友人發現砍錯人，才急忙出聲制止。

雙煞行凶後急忙開車逃逸，一路逃往新北市野柳老家藏匿。被害人抱著幼女逃進超商倉庫躲避，滿身是血，送往醫院急救撿回一命。女童全目睹父親遭砍，雖未受傷但受到極大驚嚇。

此事件引起地方恐慌，事發地點周邊是單純的住宅區及工業區，又有營區在旁，如今發生宛如無差別殺人事件，讓不少居民出門到超商買東西都擔心遭砍。

新湖警方表示，犯嫌二人手段凶狠，將無辜路人錯認為尋仇對象，將追查同行友人到案說明，釐清事發經過。