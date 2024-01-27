持刀搶郵局縱火 男日月潭落網

鹿谷鄉清水郵局春節前疑遭搶劫並縱火案，現場一名63歲劉姓郵局經理，頭部擦傷、右後背有3*3公分的撕裂傷，左前臂並有瘀傷。圖／南投消防局提供 南投縣鹿谷鄉清水郵局昨天遭歹徒搶劫並縱火，黃姓嫌犯利用郵局郵包出入口開啟之際，手持開山刀及汽油桶闖入郵局內高呼行搶，並與劉姓經理扭打，沒搶到錢後逃逸，竹山分局全力追緝兩小時，在日月潭九龍口前成功逮捕黃男，詢後依強盜、放火罪移送南投地檢署偵辦。

警方表示，黃男是當地人，供稱因投資失利，才會鋌而走險策畫郵局搶案，昨天上午十點多駕駛無牌黑色賓士車，選擇鹿谷鄉清水郵局為犯案目標，當時郵局內只有一人值班，難以兼顧內外，六十三歲的劉姓經理正在整理當日郵包，出入口開啟時，黃男手持開山刀及塑膠桶裝汽油進入高呼「搶劫」，隨即與劉男發生扭打。

黃男揮舞開山刀沒能傷害劉男，過程中劉男掙脫逃出，黃男無法打開金庫只好作罷，還縱火企圖滅證倉皇駕車逃跑，警方發布涉案車輛影像，通報鄰近分局攔截圍捕到案。劉男送醫後，頭部傷口經過包紮縫針已出院回家。

黃男供稱，考量清水郵局地點偏遠、且只有一人值班，鎖定其為目標，同時以塑膠桶裝載汽油縱火，希望能破壞郵局內部監視器主機，逃避警方追緝。

警方指出，昨天是清水郵局六年內二度被搶，平時雖已加強周邊監視系統，但地處偏僻、人口稀少，仍成為搶匪眼中的肥羊；郵局旁就是清水社區活動中心，許多老人家看到郵局失火，到路邊查看並打一一九報案，同時機警以手機拍下搶匪，並向警方提供「歹徒駕駛無牌賓士車逃逸」畫面，成為警方迅速逮捕搶匪的幕後功臣。