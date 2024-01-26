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恐怖！竹縣2開山刀惡煞深夜襲擊 父護幼女遭砍斷指
新竹縣湖口鄉昨天晚間11時許發生砍人事件，2名男子持開山刀，當街追砍一對剛吃完宵夜的父女，父親為護住年幼的女兒，當場被砍下手指，身中多刀，直到現場突然有人大喊「砍錯人了」，歹徒才急忙逃走，警方目前仍在追緝行凶者，將進一步釐清動機及事發原因。
據了解，這名42歲的父親昨晚帶著年幼的女兒到湖口勝利路上的超商買宵夜，才剛走出超商，就被2名惡煞持開山刀追砍，父親為了保護女兒伸手擋刀，當場被砍下右手小指，甚至出腳反抗時，也被砍中腳底板，連腳筋、骨頭都外露，雙腿大腿也都中多刀。
據目擊民眾稱，當下歹徒分持開山刀往被害人身上砍去，就連頭部都攻擊，分明是要致人於死地，當下有名年輕女子大聲叫嚷砍錯人了，才讓兇手停手，但被害人早就身中數刀，還被旁人攙扶進超商的倉庫內躲避等待救援。
新湖警分局表示，已掌握凶嫌身分，雙方疑似並非不認識、砍錯人，而是凶嫌早已掌握被砍男子行蹤，因而埋伏在伺機而動，不過犯案動機仍須待追緝2嫌到案後才能進一步釐清。
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