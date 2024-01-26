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網購CBD替前任治憂鬱 高雄男辯「廠商寄錯」法官不採信

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄陳姓男子前年在美國網站購入內含第二級毒品大麻油膏，以快捷自美私運進口，經海關通報檢警查辦，陳辯稱，原是買大麻二酚CBD替前女友治憂鬱，怎料「廠商寄錯！」陳矢口否認會傻到以本名運毒還郵寄到府，不過，這個說法不被一、二審法院採信，判他10年半徒刑。

據悉，大麻二酚CBD，雖被視為可改善失眠、抗焦慮的「減壓聖品」，國外有廠商將它製成軟糖、餅乾等食品販賣，但我國食藥署以「藥品」列管，且國內並無含CBD成分藥品，若民眾想購買，還需經醫師診斷評估開立處方，提供產品檢驗報告，申請個人自用藥品以專案進口，程序繁瑣不易。

前年關務署高雄關發現，一件內容物標示為「文件」申報價值15美元的快捷郵包，疑似內含大麻膏品，該郵包於12月27日接近下午3時許，由警方佯裝郵務人員送達陳男家中，但當下陳男拒收，警於25分鐘後，持搜索票進到陳男家中搜索，查獲大麻膏等證物。

另從扣案的陳男手機中發現，陳男曾向美國公司詢問HHC、D8-THC（即四氫大麻酚）、CBN等價格，還詢問能否以「食品樣品」填寫託運內容；陳也曾向大陸網友討論「晶體」、「純度」，有意自國外私運管制物品及運輸第二級毒品四氫大麻酚，且欲逃避查緝。

「如果我買的是非法商品，我提供我家地址電話、姓名，實在不合理。」陳男向一審時向高雄地院辯稱，當時是向大陸某生物科技公司購買400公克CBD，不理解廠商卻是寄來這個東西；此外，陳透露前女友曾問可否拿到大麻，為了挽回感情，陳男才說可幫忙拿到，但後來兩人並未復合。

陳男在高雄高分院審理時辯稱，雖曾向美國公司詢問大麻產品，但詢問內容都是跟抑制憂鬱症有關，當時欲使用CBD治療前女友憂鬱症，但後來因為沒有效果，就不再繼續使用。

對於向大陸公司訂購大麻素，陳男坦言，明知會有微量四氫大麻酚，但在看過大陸公司提供的檢測報告後，他認為沒有超出國內訂定標準，才會購買，但陳男仍舊否認犯行。

經查，陳男雖聲稱該產品是向大陸公司訂購，但查看陳多次與陸方交易紀錄及郵件往來，除金額兜不攏外，陸方貨物陳男應早已收到，並非本案查扣郵包，而本案郵包自美寄出後，陳男多次上網查詢寄送狀態，並主動聯繫郵局配送情況，一、二審法院皆不採信陳男「廠商寄錯」的說法。

陳男始終辯稱訂購的是CBD，且會分給女友、弟弟、父母親，一家人施用，法院參酌陳男曾有販賣、轉讓大麻前科，且本次扣案毒品數量不少，應非僅供自己施用，且情節非輕；高雄高分院近日做出判決，依運輸第二級毒品罪，處陳男10年6月徒刑。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

CBD大麻二酚產品，早已充斥國外市場。記者李雪／攝影
CBD大麻二酚產品，早已充斥國外市場。記者李雪／攝影

大麻 憂鬱症 毒品

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