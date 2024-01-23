影／不爽東港小吃店服務差亮槍耍威 趁警來前棄槍彈開溜照被逮

57歲的屏東縣蘇姓男子前晚與友人到東港鎮一家小吃店包廂飲酒歡唱，酒過三巡時，他不滿女服務員的服務態度，突然亮槍威嚇，服務員不動聲色暗中報警，蘇則在警方趕至時從後門逃逸，警力先在包廂和廁所查獲1把改造槍枝、10顆子彈，昨天在蘇的住處將他逮捕，又起出26顆子彈，正循線追查槍枝來源，

東港警分局前晚獲報，東港鎮區一家小吃店在包廂歡唱的男客，在酒酣耳熱之際，因不滿意店家服務員態度，拔出藏在腰際的手槍示威並嗆聲，店家邊賠不是邊報警；警方獲報後前往現場，但蘇已從後門逃逸，警方稍後在包廂和廁所查獲蘇丟棄的1把改造槍枝、10顆子彈。

警方組成專案小組，經調閱監視器過濾分析和依據現場跡證，鎖定設籍琉球鄉、漁民身分的蘇姓男子涉有重嫌，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組昨天持拘票及搜索票在洪的東港住處拘捕他，再查獲26顆子彈及1個彈匣，訊後將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦。

蘇姓男子持有的手槍和子彈，經查都是改造，他落網時向警方供稱是友人寄放，前晚酒後歡唱時因店家服務態度差，一時氣慎，亮槍示威，但無法清楚交代寄放身分， 警方認為郁隱情，正循線追查槍枝來源