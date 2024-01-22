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買毒還未用就被逮 毒蟲說溜嘴供出上游板橋警逮3人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋警方前天凌晨巡邏經過南雅南路時，發現1名獨自走在路上形跡可疑的20歲黃男，警方上前盤查在他身上查獲安非他命與K他命。黃男在警方詳細詢問下一時說溜嘴供出販毒上游，警方要求黃男聯繫假裝購買毒品，成功誘捕上游藥頭29歲黃男及27歲吳男，並起出安毒及K他命，詢後將3人依毒品罪嫌送辦。

據了解，20歲黃姓男子前天凌晨4時許獨自走在板橋區南雅南路上，板橋分局板橋派出所警員林景云及李岳揚巡邏經過時，發現黃男見到警方後開始遮遮掩掩十分可疑，警方於是上前盤查，當場在黃男隨身包裏中查獲安非他命1包及K他命1包，旋即將他帶回警局偵辦。

板橋派出所巡佐蕭志群詳細黃男毒品來源，黃男一時說溜嘴表示毒品是剛買到的，警方隨即要求黃男聯繫毒品上游進行誘捕，約定前天上午7時許在相同地點進行交易，警方則派遣便衣警員部署埋伏，見29歲藥頭黃男及27歲吳男出現後立即上前逮人，並查扣彩虹菸10包、安非他命、K他命各1小包等毒品。

警方將嫌犯帶回警於偵詢時，發現涉嫌販毒的黃男還因妨害自由遭通緝，警方詢後3人依毒品罪嫌送辦，涉嫌販毒的黃男則移送臺東地院歸案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

板橋警方誘捕上游販毒藥頭黃男及吳男。記者黃子騰／翻攝
板橋警方誘捕上游販毒藥頭黃男及吳男。記者黃子騰／翻攝
板橋警方逮捕販毒的黃男及吳男。記者黃子騰／翻攝
板橋警方逮捕販毒的黃男及吳男。記者黃子騰／翻攝

毒品 販毒

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