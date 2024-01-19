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影／酒莊及藝品店當掩護 弘仁堂台南分會6成員妨害自由 警一網打盡

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

竹聯幫弘仁堂台南分會對外以經營酒莊與藝品店作為掩護，成員27歲易姓男子等6人去年年中涉及二起妨害自由等案，經台南及台東警方攜手及蒐證，昨下午同步搜索，逮捕易男等6人，查扣K他命25包、25.41公克及贓款39萬多元，詢問後移送台南地檢署，分別以5至10萬交保候傳。

專案小組逮捕易男外，落網的還有23歲蘇姓、30歲江姓、22歲陳姓、27歲賴姓、24歲陳姓男子等6名弘仁堂台南分會成員。

警方調查，市警四分局去年中接獲二起妨害自由案件，專案小組依相關整合情資布線蒐證，發現竹聯幫仁堂弘仁會台南分會對外以經營酒莊與藝品店作為掩護，成員易男等6人涉妨害自由等罪嫌重大，報請台南地檢署檢察官廖羽羚指揮偵辦。

據了解，這二起妨害自由案件被害人疑因參與詐騙工作，衍生黑吃黑疑雲，而遭暴力集團成員控制行動，其中一組被害人更遠從台東被帶往台南監控，所幸警方獲報後，短時間便將肉票救出，才未讓事態擴大。

經台南、台東兩地警方攜手蒐證，昨天下午後市警局第4分局、第6分局、刑事警察大隊偵4隊、偵6隊及台東警分局同步執行搜索，將易男等6人一網打盡，警方詢問後依涉組織、毒品、加重詐欺及妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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警方詢問後依涉組織、毒品、加重詐欺及妨害自由等罪嫌，將易男等6人移送台南地檢署偵辦。圖／讀者提供
警方詢問後依涉組織、毒品、加重詐欺及妨害自由等罪嫌，將易男等6人移送台南地檢署偵辦。圖／讀者提供
警方逮捕易男等6人，並查扣k他命25包、25.41公克及贓款39萬多元等證物。圖／讀者提供
警方逮捕易男等6人，並查扣k他命25包、25.41公克及贓款39萬多元等證物。圖／讀者提供
台南、台東兩地警方，昨下午同步執行搜索，將易男等6人一網打盡。圖／讀者提供
台南、台東兩地警方，昨下午同步執行搜索，將易男等6人一網打盡。圖／讀者提供

台南 台東 竹聯幫 毒品 贓款 弘仁會

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