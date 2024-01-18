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橫行新北校園賣毒咖啡包 少年隊出動...藥頭手機登記外公名下仍栽了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北警少年隊逮捕施姓藥頭，並起出大麻菸油彈。記者黃子騰／翻攝
新北警少年隊逮捕施姓藥頭，並起出大麻菸油彈。記者黃子騰／翻攝
新北市23歲施姓男子涉嫌以每包300至350元價格販售毒咖啡包給少年，施男還將自己的手機門號及車輛登記在外祖父名下，欲藉此躲避警方查緝。新北市警局少年隊掃黑專責隊獲報經數日跟監蒐證，昨天持搜索票在施男土城住處將他逮捕並起出大麻煙油彈，詢後依毒品罪嫌將施男移送法辦，販賣咖啡包部份則函送法辦。

據了解，23歲的施姓藥頭看準並利用少年的好奇心，透過微信以每包300元至350元不等價格販售毒咖啡包給未成年少年。新北警少年隊掃黑專責隊透過校園情資通報得知後展開調查，警方經數日跟監蒐證掌握施男犯罪事證及行蹤後，昨天前往土城將施男逮捕，並在施男機車內查獲大麻煙油彈38.22公克。警方詢後將施男依毒品罪嫌移送新北地檢署，另外販賣咖啡包部份則函送法辦並持續追查毒品來源。

新北警少年隊表示，為加強防制幫派及毒品進入校園，特別成立掃黑專責隊，全力打擊利用少年心智未臻成熟而引誘其犯罪之幕後黑手。少年隊指出，溯源偵辦少年刑案之幕後教唆者及杜絕毒品進入校園為警方查緝重點，掃黑專責隊針對少年加入黑幫及有無涉及拉攏其他同學朋友情形清查，以釐清是否涉及治平案件、聚眾滋事案件、參加幫派公開活動、出入幫派據點等。

少年隊同時也透過透過校園幫派清資蒐報，發掘常與犯罪習性者交往的潛在偏行少年，並溯源追查幕後幫派，針對加入幫派的潛在偏行少年，轉介市府教育局及少輔會啟動關懷輔導機制導正偏差行為。少年隊強調，對於吸收未成年之幫派分子將列為打擊重點，結合相關單位聯合蒐報具體犯罪事證，掃蕩幕後幫派首惡，防制少年遭受利用涉入不法，發揮預防功能。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北警少年隊至施男住處搜查。記者黃子騰／翻攝
新北警少年隊至施男住處搜查。記者黃子騰／翻攝
新北市警局少年隊逮捕涉嫌販售毒咖啡包給未成年少年的施姓男子(紅圈處)。記者黃子騰／翻攝
新北市警局少年隊逮捕涉嫌販售毒咖啡包給未成年少年的施姓男子(紅圈處)。記者黃子騰／翻攝

幫派 毒品

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