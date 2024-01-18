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校園防黑幫／學者：有警惕效用 教師：警進校園應先訂SOP

聯合報／ 本報記者／連線報導

校園安全問題備受關注。圖為示意圖。 聯合報系資料庫
校園安全問題備受關注。圖為示意圖。 聯合報系資料庫
警方律定各地少年警察隊成立「掃黑專責小隊」，負責處理幫派滲入校園或吸收青少年從事不法情事，銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎認為，此舉能讓少年隊的功能更加發揮，對於不法分子有嚇阻效果，對於學生也有警惕效用，「學生們會知道做錯事會被抓」，嚴重甚至還會背刑責。

桃園市教師會理事長陳俊裕指出，桃園曾有教官配合警方辦案緝毒，讓涉毒學生配合員警釣魚，結果被教育部認定未保護學生，遭記申誡處分，未來警方辦案若有類似釣魚行為，難保協助辦案的教官或老師不會遇上同樣的事。

陳俊裕強調，警方想要進入校園掃黑並非不可行，但希望警界、教育界高層能先溝通， 建立完整的通報系統或ＳＯＰ，讓第一線的警察和教育人員可依循，不要讓各縣市各自為政。

王伯頎也認為，警方進入校園應該有一定限度，不能無限上綱，如果不加以限制，恐會影響校園平靜，最佳做法是與教育局、學校合作，有具體事證，再進入校園。

王伯頎也提到，比起矯正學校，警方更應該重視少觀所的收容少年轉銜問題。因矯正學校有完整的社工人力與輔導系統，少觀所的收容情況偏向留置觀察性質，最多三個月就結束，輔導其回歸正途的效果有限，更該被重視，希望少輔會能張大網，接住這群人。

台北市中等學校校長協會理事長、成功高中校長孫明峯表示，校園內發生衝突，警方基本上不會介入，還是由老師、校安人員介入處理，幫助有限；要避免憾事重演，學校對學生還是要有一定程度管教權。

校園 警察 教官 幫派 教育部

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