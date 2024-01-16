聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查局換血 任命3副局長

聯合報／ 記者蔣永佑林孟潔／台北報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

調查局兩位副局長將屆齡退休，同時新修正調查局組織法增加一名科技副局長，調查局昨上午發布主秘孫承一、台北市調查處長吳富梅及廉政處長吳以公三人升副局長；通訊監察處長余尚賢接任主秘。下午再發布連動十八名處長級主管異動，擅長情報的國內安全調查處長洪慶裕調任台北市調處處長，最受注目。

首任科技副局長吳富梅，六十三歲，歷任資通安全處專門委員、副處長、處長及調查局主秘，去年二月才調任台北市調處長。

吳在資通安全處任職期間，負責規畫調查局科技領域長期發展計畫，未來督導調查局科技偵查、資通安全、通訊監察及鑑識等工作；大選前爆發的立委羅致政不雅片一案，預料也將由她負責。

國安副局長孫承一，六十四歲，曾任保防處處長、台北市調處處長，去年二月升主秘。辦案副局長吳以公六十四歲，曾任北機站主任、台北市調處副處長，前年一月升廉政處長，辦案經驗豐富，未來督導廉政及各項犯罪調查工作。

余尚賢六十三歲，曾任資通安全處副處長及處長，去年二月調升通訊監察處處長，余外勤經驗豐富，善協調溝通，因資安專業受重視，進入調查局層峰。

十八名調動處長中，國內安全調查處長洪慶裕近兩年對於中共介選研判、兩岸情勢分析精準，加上擔任過情整中心主任，充分掌握國內基礎安全調查，獲擢升台北市調查處長。

法務部政務次長陳明堂今年五月滿七十歲屆齡退休，他想回檢察體系待退，蔡英文總統昨天令准陳明堂辭職，應予以免職，今天生效；陳明堂將到最高檢察署擔任主任檢察官。

陳明堂二○一三年三月十一日就任法務部政務次長，二○一三年九月十一日至九月卅日曾短暫代理法務部長，任職期間歷經曾勇夫、羅瑩雪、邱太三、蔡清祥四任橫跨藍綠的法務部長，也是首位任期超過十年的政務次長，創下紀錄。

北市 法務部 主任

延伸閱讀

法務部政次陳明堂新職曝光！明赴最高檢報到 退休後仍可再任政務官

歷經4朝法務部長！政務次長一做10年 陳明堂辭職總統准了明日生效

調查局大風吹 國內安全處洪慶裕接台北市調查處

包公助警辦案 雲林三條崙海清宮慨捐2千萬重建派出所

相關新聞

選後大洗牌 183名高階警官異動

總統大選甫落幕，警政署昨發布高階警官人事案，懸缺半年的警察專科校長由署警監一階警政委員方仰寧出任，基隆市、彰化縣警察局長...

5億高中生案 勘驗影片 找結婚證人都夏男主動

台中賴姓高中生墜樓案，同性夏姓配偶被控假結婚，涉偽造文書，台中地方法院昨天第二次開庭，夏由律師陪同出庭，否認指控。法官當...

調查局換血 任命3副局長

調查局兩位副局長將屆齡退休，同時新修正調查局組織法增加一名科技副局長，調查局昨上午發布主秘孫承一、台北市調查處長吳富梅及...

裝潢工雙屍案 今解剖查死因

林姓、江姓裝潢工，本月雙雙陳屍台北市內湖區某新建大樓豪宅臥室床板架，死因迄今尚未水落石出，士林地檢署檢察官原已發還遺體，...

梁東山將接任台東縣警察局長 懷念「好山好水好人情」

警政署今天下午發布最新一波人事命令，台東、基隆、彰化等15縣市警察局長異動，台東縣警察局長陳錦坤調任台北市警察局督察長，...

南市警局人事大風吹調任54人 16分局長全換人

台南市政府警察局今下午發布最新人事異動，全市16個警分局及刑警大隊大隊長等重要警職全部換人，連同警政署派調共調動54人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。