調查局換血 任命3副局長

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

調查局兩位副局長將屆齡退休，同時新修正調查局組織法增加一名科技副局長，調查局昨上午發布主秘孫承一、台北市調查處長吳富梅及廉政處長吳以公三人升副局長；通訊監察處長余尚賢接任主秘。下午再發布連動十八名處長級主管異動，擅長情報的國內安全調查處長洪慶裕調任台北市調處處長，最受注目。

首任科技副局長吳富梅，六十三歲，歷任資通安全處專門委員、副處長、處長及調查局主秘，去年二月才調任台北市調處長。

吳在資通安全處任職期間，負責規畫調查局科技領域長期發展計畫，未來督導調查局科技偵查、資通安全、通訊監察及鑑識等工作；大選前爆發的立委羅致政不雅片一案，預料也將由她負責。

國安副局長孫承一，六十四歲，曾任保防處處長、台北市調處處長，去年二月升主秘。辦案副局長吳以公六十四歲，曾任北機站主任、台北市調處副處長，前年一月升廉政處長，辦案經驗豐富，未來督導廉政及各項犯罪調查工作。

余尚賢六十三歲，曾任資通安全處副處長及處長，去年二月調升通訊監察處處長，余外勤經驗豐富，善協調溝通，因資安專業受重視，進入調查局層峰。

十八名調動處長中，國內安全調查處長洪慶裕近兩年對於中共介選研判、兩岸情勢分析精準，加上擔任過情整中心主任，充分掌握國內基礎安全調查，獲擢升台北市調查處長。

另法務部政務次長陳明堂今年五月滿七十歲屆齡退休，他想回檢察體系待退，蔡英文總統昨天令准陳明堂辭職，應予以免職，今天生效；陳明堂將到最高檢察署擔任主任檢察官。

陳明堂二○一三年三月十一日就任法務部政務次長，二○一三年九月十一日至九月卅日曾短暫代理法務部長，任職期間歷經曾勇夫、羅瑩雪、邱太三、蔡清祥四任橫跨藍綠的法務部長，也是首位任期超過十年的政務次長，創下紀錄。