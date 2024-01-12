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影／火速抓到了！高雄桌遊店槍擊案主嫌台南落網 做案動機曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區博愛路一家桌遊店今晨在投票日前夕遭2名男子闖入，其中1人持槍朝水泥天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷謝姓女員工頭部，警方採證研判鎮暴槍所為以車追人，6小時後，在台南市逮捕開槍的主嫌徐姓男子，徐稱因債務糾紛和員工起口角，開槍洩恨，警方正將他帶回釐清案發起因。

三民一警分局警方指出，該起槍擊案發生在今天上午近6時許，兩名戴帽子、口罩、身穿外套、一高一矮的歹徒進入博愛一路的一家桌遊店，其中1男二話不說持槍朝店內水泥天花板開槍，當時店內包含員工及客人約10人，聽到槍響嚇壞。

歹徒開槍當下，天花板水泥碎塊掉落，當場砸傷一名謝姓女員工（30歲）的頭部；2犯嫌犯案後，從容步出店外，走了數公尺，在行道樹下交談數秒鐘後，隨即駕車逃離現場。

警方獲報到場鑑識，從水泥天花板留下的痕跡，及現場未發現彈殼研判，歹徒所持為鎮暴槍所致；幸謝女僅頭部輕微擦傷，已送往高醫包紮。

據了解，該家桌遊店是分局列管的治安顧慮臨檢場所，先前未查獲有賭博行為，但店內有擺放德州撲克及麻將桌，由於歹徒直接持槍朝天花板射擊後逃逸，警告意味濃厚，警方不排除和賭博糾紛或賭金利益有關。

警方以車追人，發現歹徒沿途逃往台南市善化區，火速於案發後6小時內，約11時30分將持鎮暴槍開槍的主嫌徐姓男子（40歲）查獲到案，並起出涉案的鎮暴槍1枝及少許安非他命毒品

據了解，徐男日前曾到該店消費，因債務糾紛和店內員工起口角糾紛，徐因此懷恨在心，開槍洩恨，警方持續追緝另一名在逃共犯；全案警詢後將依恐嚇、傷害、違反毒品危害防制條例等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

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位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下歹徒身影。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下歹徒身影。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在台南市逮獲開槍主嫌徐姓男子。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在台南市逮獲開槍主嫌徐姓男子。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在現場採證。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在現場採證。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在台南市逮獲開槍主嫌徐姓男子。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，警方在台南市逮獲開槍主嫌徐姓男子。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下歹徒身影。記者石秀華／翻攝
位於高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥碎塊砸傷女員工頭部，監視器錄下歹徒身影。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥塊砸傷女員工頭部，警方在台南市逮獲開槍主嫌徐姓男子，起出鎮暴槍作案槍械。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區博愛路一家桌遊店今天上午遭2名男子闖入，1人持槍朝天花板開槍後逃逸，掉落水泥塊砸傷女員工頭部，警方在台南市逮獲開槍主嫌徐姓男子，起出鎮暴槍作案槍械。記者石秀華／翻攝

天花板 毒品

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