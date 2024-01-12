何志偉記者會說他「餵毒餵死人」 趙介佑獄中怒告求償200萬

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑（圖）因販毒、詐欺等案應執行9年2月徒刑，他不滿立法委員何志偉記者會稱他「搶毒、餵毒餵死人」提告要求何志偉賠償200萬元，並刊登勝訴判決。圖／取自趙介佑臉書

民進黨台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑因販毒、詐欺等案應執行9年2月徒刑，他不滿立法委員何志偉記者會稱他「搶毒、餵毒餵死人」，發聲明回應後又被何說是「幻想、杜撰的」，提告要求何志偉賠償200萬元，並刊登勝訴判決。

趙介佑2014年加入民進黨時，已是北聯幫新生代，他因暴力討債犯行曝光掀起「北投之亂」，他因販毒、招攬小弟當車手領款、組討債集團、拘禁毆打被害人並潑糞等，被法院裁定應執行9年2月徒刑，也讓民進黨遭諷黑道治國。

趙2021年7月被開除黨籍，父親趙映光、姑姑趙心瑜也先後請辭黨部評委召集人、執行長等黨職；因趙映光2021年4月30日受訪呼籲民進黨將趙介佑除名，還點名感謝何志偉「有情有義力挺」，何志偉則開記者會反駁，並指趙家「搶毒、販毒、餵毒、餵毒餵死人」。

趙介佑事後發聲明批評何志偉憑空捏造，利用他政治鬥爭「欠缺道德與良心」，何志偉2022年12月29日回應自己從未力挺趙介佑，「趙介佑這種幻想的、杜撰的，就不再回應。」

趙介佑認為何志偉所述「搶毒、販毒、餵毒、餵毒餵死人」、「趙介佑這種幻想的、杜撰的」言論不實，侵害他的名譽權，提告求償200萬元並刊登勝訴判決內容。

台北地方法院昨開庭審理，雙方均委任律師出庭，趙介佑委任律師表示何志偉強調自身言論是捍衛自身名譽，但何2021年4月30日的言論，與當天記者提問問題無關，反而渲染趙介佑「搶毒、餵毒、餵死人」，但法院確定判決均無提及趙介佑有此事，言論確實已侵害趙的名譽；法官庭末諭知3月18日下午2點半再開庭。