快訊

一張圖看大選天氣「日夜溫差逾10度 」 下周一東北季風再報到

黃國昌為「郭台銘公開信」告發 國民黨氣炸要求民眾黨限時道歉

登機後不安分！男「1脫序舉動」摔下停機坪 319名乘客慘被耽誤近6小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收入不穩從美國空運大麻來台 藏毒手法太粗糙被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

美國旅居數年的32歲朱姓男子，去年2月返回台灣後，疑經濟不穩定，決定從美國空運進口2公斤大麻，透過桃園機場的葉姓、陳姓物流作業員收貨，但因為空運包裹藏毒手法粗糙，一下就被海關發現，通報刑事局逮人。

刑事局表示，朱嫌在美國有親屬，20餘歲到美國發展，直到去年2月返回台灣，由於他沒有找到穩定工作及收入，加上在美國有取得大麻管道，因此決定空運大麻來台。

朱嫌認識在桃園擔任物流作業員的31歲葉姓男子，朱請葉嫌幫忙收包裹，答應貨到付款5到8萬元當報酬，葉嫌再找33歲、同為基隆人的同事兼室友陳姓男子一起賺外快。

去年10月，海關發現以生活用品名義，自美國加州寄送來台的可疑國際包裹，檢查後發現藏毒手法粗糙，僅用簡單的塑膠置物箱裝大麻，再以衣物包在其外當掩飾，過關時輕易就看出有問題。

海關通知刑事局，偵三大隊根據包裹寄送地址，在一處透天厝逮捕陳、葉二嫌，共起獲2256公克大麻，偵訊後發現是朱嫌主導。

警方要逮捕朱嫌，才知就在他們逮人的同一時間，朱嫌另外從美國寄送少量數10公克的大麻花給自己，被航警局發現逮捕朱嫌。

警方偵訊朱嫌，他坦承從美國空運大麻來台，並僱用陳、葉兩人當收貨人頭，警方偵訊後，依毒品罪嫌將3人移送台北地檢署偵辦，葉、陳各以5萬、3萬元交保，朱嫌仍被羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

朱姓男子從美國空運兩公斤大麻，遭海關及刑事局查獲。記者廖炳棋/翻攝
朱姓男子從美國空運兩公斤大麻，遭海關及刑事局查獲。記者廖炳棋/翻攝
刑事局逮捕負責收貨的葉姓物流作業員（左）及陳姓作業員（右）。記者廖炳棋/翻攝
刑事局逮捕負責收貨的葉姓物流作業員（左）及陳姓作業員（右）。記者廖炳棋/翻攝
朱姓男子從美國空運兩公斤大麻，遭海關及刑事局查獲。記者廖炳棋/翻攝
朱姓男子從美國空運兩公斤大麻，遭海關及刑事局查獲。記者廖炳棋/翻攝

美國 大麻 桃園機場

延伸閱讀

選前兩天 白宮重申：美國不支持台灣獨立；支持兩岸對話

國際報告稱賴清德是美國危險朋友 趙少康：威脅台海和平恐怖份子

男藏大樓建大麻工廠 罕見品種「國王果汁」飄花香掩飾

哈一口電子菸 睡醒下體流血已非處女身 男網友遭訴

相關新聞

收入不穩從美國空運大麻來台 藏毒手法太粗糙被逮

在美國旅居數年的32歲朱姓男子，去年2月返回台灣後，疑經濟不穩定，決定從美國空運進口2公斤大麻，透過桃園機場的葉姓、陳姓...

高階警官選後人事異動 方仰寧傳任警專校長

總統大選13日登場，警界在16日會出現一波退休潮。警政署將於選後，順勢調整高階警官人事，傳言台南市警察局前局長、現任警政...

新北公審割頸案加害人看板 衛福部表遺憾：恐違兒權法

新北市某中學校園日前發出震驚社會的割頸事件，因加害者、被害人雙方均為兒少，依法不得揭露其身份資訊。但網紅「小商人」日前先...

苗栗退警梅州行遭約談…全國退警總會聲援 質疑警總復辟

苗栗縣退休警官劉佳昇去年10月大陸梅州等地5日行返台，日前遭檢警約談涉犯反滲透法等，中華民國退休警察人員協會總會聲援，質...

台北酒吧員工凌晨攜毒遇攔檢 掏空耳機盒矇混難過關

台北市員警日前凌晨巡經新生北、南京東路口，發現機車騎士邱姓男子神情緊張，盤檢時問及有無攜帶違禁品，邱男卻拿出一只空耳機盒...

五股掛割頸案「乾哥乾妹」肖像！出資者「周老闆」身分曝光 受訪吐心聲

新北國中生遭割頸案引發社會關注，臉書專頁「小商人」日前疑似將涉案少年、少女肖像刊登美國紐約時代廣場廣告看板，近日又在臉書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。