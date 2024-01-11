收入不穩從美國空運大麻來台 藏毒手法太粗糙被逮

在美國旅居數年的32歲朱姓男子，去年2月返回台灣後，疑經濟不穩定，決定從美國空運進口2公斤大麻，透過桃園機場的葉姓、陳姓物流作業員收貨，但因為空運包裹藏毒手法粗糙，一下就被海關發現，通報刑事局逮人。

刑事局表示，朱嫌在美國有親屬，20餘歲到美國發展，直到去年2月返回台灣，由於他沒有找到穩定工作及收入，加上在美國有取得大麻管道，因此決定空運大麻來台。

朱嫌認識在桃園擔任物流作業員的31歲葉姓男子，朱請葉嫌幫忙收包裹，答應貨到付款5到8萬元當報酬，葉嫌再找33歲、同為基隆人的同事兼室友陳姓男子一起賺外快。

去年10月，海關發現以生活用品名義，自美國加州寄送來台的可疑國際包裹，檢查後發現藏毒手法粗糙，僅用簡單的塑膠置物箱裝大麻，再以衣物包在其外當掩飾，過關時輕易就看出有問題。

海關通知刑事局，偵三大隊根據包裹寄送地址，在一處透天厝逮捕陳、葉二嫌，共起獲2256公克大麻，偵訊後發現是朱嫌主導。

警方要逮捕朱嫌，才知就在他們逮人的同一時間，朱嫌另外從美國寄送少量數10公克的大麻花給自己，被航警局發現逮捕朱嫌。

警方偵訊朱嫌，他坦承從美國空運大麻來台，並僱用陳、葉兩人當收貨人頭，警方偵訊後，依毒品罪嫌將3人移送台北地檢署偵辦，葉、陳各以5萬、3萬元交保，朱嫌仍被羈押。

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