高階警官選後人事異動 方仰寧傳任警專校長

警政委員方仰寧，傳將接任警專校長。圖/報系資料照片 總統大選13日登場，警界在16日會出現一波退休潮。警政署將於選後，順勢調整高階警官人事，傳言台南市警察局前局長、現任警政委員方仰寧將接任警專校長，另外基隆、雲林、彰化、南投等縣市局長也都將異動。據了解，高階警官人事異動的名單早有流傳，但因為正值總統大選，為確保選務順利進行，因此警政署規劃選後公布。

警政署表示，目前選前不會公布名單，另外名單還在調整，尚未定案。

方仰寧原擔任台南市警察局長，前年地方縣市長選舉時，台南88槍案件，為方仰寧帶來治安壓力，方仰寧扛住壓力指揮偵辦，不料選後去年一月，爆發台南市警察局祕書室主任莊武能，在新竹涉嫌恐嚇取財及妨害公務罪嫌遭檢警法辦，方仰寧面對愛將涉嫌不法自請處分，被轉調為警政委員。

傳言名單中，除方仰寧接任警專校長外，包括航空警察局長，由保二總隊長林建宏接任；基隆市警察局長由保七總隊長翁群能接任；彰化縣警察局長由刑事局副局長陳明君接任；新竹市警察局長由刑事局副局長邱紹洲接任。

雲林縣警察局長由警政署公關室主任李建民接任；宜蘭縣警察局長由保三副總隊長侯東輝接任；屏東縣警察局長由高雄港警總隊長梁東山接任。