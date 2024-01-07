男子攜空氣槍赴柯文哲造勢會場 警查出他是單獨前往

總統候選人柯文哲昨晚在台中大里造勢，國安單位和警方現場查獲姚姓男子攜帶空氣槍案，霧峰警分局上午進一步說明，經查姚男是一人前往，案情單純。

霧峰警分局說，國安局人員晚上6時許執行入場安檢勤務時，發現姚姓男子（32歲）攜帶空氣槍1支、辣椒彈4顆、辣椒水1罐，特勤人員當場查扣。

空氣槍初步鑑定非屬管制槍枝，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款、第65條第3款移送台中地方法院簡易庭裁罰。

據了解，姚男說，自己是民眾黨支持者，攜帶空氣槍、辣椒噴霧等僅是為了防身。為詳細了解有無背後其他原因介入選舉，霧峰警分局也進一步了解他如何前往。經追溯其行蹤，姚姓男子是1人獨自騎機車前往，並無人相伴。