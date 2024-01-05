歌手謝震廷與女爆口角…當街持水果刀挨告恐嚇 遭壓制畫面曝光

歌手謝震廷今早在台北市松山區某社區前與蔡姓女子發生口角，情緒激動、亮出水果刀，社區保全見狀上前制止，將謝手中尖刀拍落，員警到場時謝震廷仍情緒不穩，警方先將其強制送醫，因蔡女提告恐嚇，警方後續也將依刑法恐嚇罪、社會秩序維護法送辦。

警方調查，30歲謝震廷今早在松山區八德路四段某社區前與蔡女爆發口角衝突，突拿出水果刀，社區保全見狀上前將尖刀拍落，並將謝押至在地，員警獲報到場加入控制謝震廷，其情緒仍不穩，遂先將其強制送醫治療。

據悉，謝震廷參加電視歌唱節目「超級星光大道」走紅，曾或金曲獎肯定，未料長期情緒不穩，今天失控遭制伏。警方表示，蔡女事後提告謝恐嚇罪，全案詢後將依刑法恐嚇罪、社會秩序維護法送辦。