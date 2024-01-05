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曾獲金曲最佳新人…謝震廷與女爆口角、當街亮水果刀 遭壓制畫面曝光

62歲趙傳驚爆受傷送醫 昔日宿敵感嘆：追不上了

歌手謝震廷與女爆口角…當街持水果刀挨告恐嚇 遭壓制畫面曝光

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

歌手謝震廷今早在台北市松山區某社區前與蔡姓女子發生口角，情緒激動、亮出水果刀，社區保全見狀上前制止，將謝手中尖刀拍落，員警到場時謝震廷仍情緒不穩，警方先將其強制送醫，因蔡女提告恐嚇，警方後續也將依刑法恐嚇罪、社會秩序維護法送辦。

警方調查，30歲謝震廷今早在松山區八德路四段某社區前與蔡女爆發口角衝突，突拿出水果刀，社區保全見狀上前將尖刀拍落，並將謝押至在地，員警獲報到場加入控制謝震廷，其情緒仍不穩，遂先將其強制送醫治療。

據悉，謝震廷參加電視歌唱節目「超級星光大道」走紅，曾或金曲獎肯定，未料長期情緒不穩，今天失控遭制伏。警方表示，蔡女事後提告謝恐嚇罪，全案詢後將依刑法恐嚇罪、社會秩序維護法送辦。

轄區松山分局警方獲報當場壓制謝震廷，將其強制送醫。記者李隆揆／攝影
轄區松山分局警方獲報當場壓制謝震廷，將其強制送醫。記者李隆揆／攝影

恐嚇 情緒 保全

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