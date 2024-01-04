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男蒙面持菜刀搶郵局與經理扭打 聽聞搶劫後落跑
屏東縣三地門郵局今天上午8點發生強盜案，鄭姓男子持菜刀蒙面，從三地門鄉郵局側爬入行搶，三地門郵局李姓經理聽到聲響到後方查看，與歹徒扭打衝突，鄭男還一度將菜刀架在經理脖子上，經理大喊「搶劫！救命！」，鄭男怕被發現隨即落荒而逃，未得逞，經理幸未受傷，警方案發兩個多小時逮捕鄭男。
里港警分局調查，今天上午8點接獲報案，三地門郵局發生搶案。鄭姓男子持菜刀蒙面，意圖從郵局側門圍籬爬進後，躲在遮雨棚的牆附近，郵局經理聽到聲響查看，雙方發生拉扯衝突，僵持約4、5分鐘，嫌犯還一度拿刀架在經理脖子上，相當驚險，經理隨即大喊「搶劫！救命！」
嫌犯怕被發現隨即落荒而逃。警方獲報後，展開調查，調閱監視器以車追人，鎖定45歲鄭姓男子，鄭男騎機車行經長治鄉路口時，警方將鄭逮捕到案。
據了解，鄭姓男子去年初借50萬元借貸，每月要還2.5萬元，還了一年多，這個月繳不出來，加上打零工，工作不穩定，身體不好，太太沒有工作，家庭需用錢，才鋌而走險，警方詢問後，將鄭男依強盜罪移送屏東地檢署偵辦。
屏東郵局指出，三地門郵局是一人郵局，一人郵局在開門上班前，會要求經理要先環顧四周，確認有無可疑出現，屏東縣轄內共有9處一人郵局，落在原偏鄉，包括霧台鄉、瑪家鄉、內埔建興、高雄茂林、泰武鄉、牡丹鄉、春日鄉、墾丁與三地門鄉，平日都會做防搶演練，也會加強郵局的局屋安全。
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