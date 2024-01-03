2裝潢工裝可掀式床離奇死亡 高大成指要查「2關鍵」：真的受困應會自救

2名裝潢工林男、江男疑組裝收納床，昨晚被發現陳屍在台北市內湖區一處新建大樓剛交屋的收納床板下方，警方介入後發現2人無明顯外傷，將相驗釐清案情。中山附醫法醫科主任高大成說，此案很離奇，2名裝潢工按理說應熟悉組裝，若真的受困床板下應會自救、掙扎，也應打電話求救，若吸入過多黏著劑應會嘔吐，可能要看手指甲是否有掙扎痕跡，以及抽血驗二氧化碳、毒化物釐清死因。

警方初步調查，現場剛完成交屋，兩名死者昨進行臥室收納床的組裝作業，由於現場未發現打鬥痕跡或外力介入，不排除吸入過多強力膠等黏著劑造成昏迷引發休克昏迷死亡，但確切案情仍待調查，目前已報請檢方刑事相驗釐清確切死因。

高大成說，此案很離奇，除非床板下方為密閉空間，至少要待在裡頭半小時，才會造成缺氧窒息死亡，在這奪命的半小時內，兩人清醒狀態應會敲擊或其他方式設法打開，且裝潢工本身應熟悉組裝收納床，不太可能在組裝過程被關在裡面，除非機械突然壞掉或不小心被關在裡面要從外面打開。

至於是否吸入過多黏著劑？高大成認為，黏著劑成分甲苯、烷類，吸入過多產生嘔吐、中樞神經昏迷，黏著劑要造成死亡時間要很久，且大部分是慢性中毒死亡，急性中毒死亡很少見，他倒是沒看過，要看是否有有嘔吐物、有沒有掙扎、自救的痕跡？若無，可能要考慮是否在外面被毒死後被移到此處。