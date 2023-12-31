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竊走17萬國有林木！宜蘭男將紅檜漂流木藏河床 警連夜埋伏逮正著

中央社／ 宜蘭31日電

宜蘭警昨天凌晨在大同鄉蘭陽溪支流河床發現價值17萬元漂流木紅檜，遭人藏匿在隱密處，連夜埋伏，趁李姓男子現身搬運時將他逮捕，並當場查獲毒品，訊後將李男送辦。

三星警分局今天表示，英士派出所員警昨天凌晨1時許巡邏時，在大同鄉宜51線15公里處下方河床發現遭人藏匿的國有林木，立即與保七總隊及林業及自然保育署宜蘭分署人員共組「獵鼠稽查小組」暗夜埋伏。

38歲李男昨天上午9時許駕駛未懸掛車牌的小貨車到場，要將藏匿的國有林木以懸吊器具搬運上車，警方蒐證後立即上前逮捕李男，並在小貨車內查獲安非他命1小包毛重0.48公克，李男見人贓俱獲，只好坦承犯行。

警方表示，經林業保育署宜蘭分署人員會勘後，此國有林木為珍貴紅檜，材積為1.39立方公尺，長度約3.8公尺，估計市價新台幣17萬5000元，全案訊後依侵占罪嫌及違犯毒品危害防制條例，將李男移送宜蘭地檢署偵辦。

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