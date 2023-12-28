影／彰化販毒男擔心「黑吃黑」仿冒LV包藏槍彈被警搜出

彰化縣洪姓男子涉嫌販毒被台中市市刑大掌握，今年8月間收網，前往洪位於彰化芳苑老家查緝，在臥室衣櫥內的LV包包內，查獲改造手槍、子彈等贓證物，因搜扣物品需確認價值，以便入庫管理，警方將該LV包送廠商鑑定，發現是仿冒品，全案台中地檢署近日以槍砲、毒品罪嫌起訴，台中地院裁定接押。

台中市刑大偵八隊在今年初偵辦毒品案，溯源得知毒品上手的洪姓男子（42歲），洪男有槍砲、毒品等多項前科，素行不良，警方報請台中地檢署檢察官指揮後，展開跟監蒐證，查出洪男平日住在彰化芳苑老家，開車與下游藥腳交易，還持有槍械傍身，以免黑吃黑。

警方在今年8月間見時機成熟，持拘票及搜索票，前往洪男家中將其查緝到案、實施搜索，在洪房間衣櫃內，發現一只LV名牌隨身包內，藏放1把改造手槍、12發子彈，另外查扣手機、平板電腦、電子磅秤、封膜機、毒品分裝袋等贓證物。

警方因蒐扣贓證物除了槍械等物品之外，還有藏放槍支的LV包一起扣押，但因為入庫管理，需鑑定其價值，經送廠商鑑定後，確認是仿冒品，夜市售價約是數百元。

全案警詢時，洪男對涉案犯行避重就輕，連被查扣的槍支，都推託「不知道、不是我的」，警方依毒品、槍砲等罪嫌，移送台中地檢署後，檢方向法院聲押獲准。

台中地檢署近日偵結，認定洪男犯行明確，依槍砲、毒品等罪嫌起訴，移審台中地院後，裁定接押。